Πώς να προστατεύσουμε τα ζώα κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Ο καύσωνας έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας και κάνοντάς μας να αναζητούμε κάθε ευκαιρία για λίγη δροσιά. Ωστόσο, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τον άνθρωπο, αποτελούν ακόμη μεγαλύτερη απειλή για τα ζώα συντροφιάς.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη προσοχή και φροντίδα, τόσο για τα κατοικίδιά μας όσο και για τα αδέσποτα ζώα που εκτίθενται καθημερινά στη ζέστη. Με μερικά απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα μπορούμε να τα προστατεύσουμε από τους κινδύνους του καύσωνα και ιδιαίτερα από τη θερμοπληξία.

Ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές για όσα πρέπει να κάνουμε, αλλά και όσα καλό είναι να αποφεύγουμε, ώστε να βοηθήσουμε τους τετράποδους φίλους μας να παραμείνουν ασφαλείς, κατά τη διάρκεια των ημερών με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Ενυδάτωση: Πρώτο βήμα είναι να φροντίσουμε για τη σωστή και αδιάλειπτη ενυδάτωση του ζώου. Προσέχουμε να έχουμε πάντα δροσερό νερό (όχι παγωμένο) σε πολλά σημεία του σπιτιού και να το ανανεώνουμε όσο το δυνατόν συχνότερα.

Σκιά: Πολύ σημαντικό επίσης είναι να είναι το ζώο σε σκιερό μέρος, ώστε να μπορεί να προστατευτεί από τον έντονο ήλιο και ιδανικά να μπορούμε να του παρέχουμε μία αίσθηση δροσιάς είτε με ανεμιστήρα είτε ακόμα καλύτερα σε κλιματιζόμενο χώρο.

Τροφή: Σε ό,τι αφορά στην τροφή του είναι πολύ φυσιολογικό να παρατηρήσουμε απώλεια όρεξης και θα πρέπει να μην δίνουμε πολύ λιπαρό φαγητό για να μην το επιβαρύνουμε.

Βόλτα και άσκηση: Ώρα για ξεκούραση! Προσέχουμε πάρα πολύ στις βόλτες και στις εξορμήσεις μας! Πάμε είτε πολύ πρωί είτε απόγευμα για να αποφύγουμε την καυτή άσφαλτο και το ίδιο ισχύει αν θέλουμε να πάμε στην παραλία, αν και καλό θα ήταν να αποφύγουμε την παραλία και την καυτή άμμο αυτές τις μέρες. Τέλος, δεν κάνουμε έντονη άσκηση με το κατοικίδιό μας και δεν το αφήνουμε στο αυτοκίνητο ούτε για ένα λεπτό, καθώς οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι θανατηφόρες για ένα ζώο.

Τρίχωμα και νερό: Προσοχή χρειάζεται επίσης με τη φροντίδα της γούνας τους. Δεν την ξυρίζουμε τελείως γιατί αποτελεί «μόνωση» για τα ζώα και τα προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. Ακόμα ένας μύθος που υπάρχει αφορά στο παγωμένο νερό. Ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν τα βρέχουμε με παγωμένο νερό, καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και προκαλεί αγγειοδιαστολή και σοκ! Αν θέλουμε βάζουμε νερό στις μασχάλες και στις πατούσες, αλλά ποτέ παγωμένο!

Την ίδια προσοχή θα πρέπει να δίνουμε και στα αδέσποτα που δοκιμάζονται στις υψηλές θερμοκρασίες. Η παροχή τροφής και κυρίως άφθονου νερού αποδεικνύεται σωτήρια για τα ζώα. Μπορούμε έξω από το σπίτι μας ή το μαγαζί μας να έχουμε πάντα ένα μπολ γεμάτο με καθαρό νερό για τους μικρούς μας φίλους!