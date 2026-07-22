Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών από 23 Ιουλίου έως και 5 Αυγούστου 2026

Στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο Πατρών το πρόγραμμα προβολών για το επόμενο χρονικό διάστημα & συγκεκριμένα από την Πέμπτη 23/7 έως την Τετάρτη 5/8/2026 έχει ως εξής:

Συνεχίζεται η προβολή με ώρα έναρξης 21:00 της ταινίας "Οδύσσεια-The Odyssey" του Κρίστοφερ Νόλαν που πραγματοποίησε πέρυσι γυρίσματα & στη χώρα μας στη Μεσσηνία.

Διάρκεια: 172 λεπτά.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:16/7/2026

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Παίζουν οι ηθοποιοί: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya Coleman, Mia Goth, Ryan Hurst, James Remar, Elliot Page, Charlize Theron, John Leguizamo, Robert Pattinson.

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, "Οδύσσεια", είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Το φιλμ με μπάτζετ που έφτασε τα 250 εκατ. δολάρια, γνωρίζει ήδη μεγάλη επιτυχία με τις παγκόσμιες εισπράξεις ήδη να προσεγγίζουν τα 300 εκατ. δολάρια.

Πιστή στο Ομηρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, αλλά κυρίως βαθιά αντιπολεμική, αντι-ξενοφοβική, σύγχρονη, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει να κάνει λιγότερο με τον νόστο και περισσότερο με το τέλος του δικού μας κόσμου, αναφέρει στην κριτική του το flix.gr χαρίζοντας στην ταινία 4 αστέρια.

Παραγωγή: Κρίστοφερ Νόλαν, Εμα Τόμας.

Σενάριο: Κρίστοφερ Νόλαν.

Διανομή: Tanweer.

Η ταινία «Οδύσσεια» πραγματοποίησε εντυπωσιακό άνοιγμα στη χώρα μας κόβοντας το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 16 έως και 19 Ιουλίου 2026, σε 212 αίθουσες πανελλαδικά, 151.415 εισιτήρια.

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 2610994765.

www.cinekastro.wordpress.com