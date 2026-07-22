Το πρόγραμμα παραστάσεων του "Επιθεωρητή" του Ν. Γκόγκολ από 23 Ιουλίου έως και 3 Αυγούστου 2026

Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, δημιούργημα του αείμνηστου Κώστα Καζάκου, συνεχίζει με επιτυχία και τον δεύτερο κύκλο των φετινών παραστάσεων του με ένα από τ’ αριστουργήματα του παγκόσμιου δραματολογίου, την κωμωδία "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ, που έχει ανέβει σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου.

Για ενδέκατη συνεχή χρονιά το Άρμα Θέσπιδος περιοδεύει αποσπώντας τη θερμή αποδοχή του κοινού της Περιφέρειας, δίνοντας παραστάσεις εκτός Πατρών όπως στον Σταφιδόκαμπο Ανδραβίδας, τα Αραχωβίτικα Αχαΐας, τα Ροΐτικα, το Ανοιχτό θέατρο Καυκωνίας στην Αρχαία Ολυμπία, στη Ζήρεια καθώς και τη Ζαχάρω.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των επερχόμενων παραστάσεων, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου Ιουλίου έως και Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 οπότε και ολοκληρώνεται η καλοκαιρινή περιοδεία της φετινής παράστασης του Άρματος:

ΙΟΥΛΙΟΣ

· Πέμπτη 23 Ιουλίου: ΜΥΤΙΚΑΣ -Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

· Παρασκευή 24 Ιουλίου: ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ- Κοινότητα Σκιαδά-Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Σκιαδά

· Σάββατο 25 Ιουλίου: ΚΡΕΣΤΕΝΑ- Xώρος Γιορτής Σταφίδας

· Κυριακή 26 Ιουλίου : ΚΡΗΝΗ- Θέατρο Κρήνης

· Δευτέρα 27 Ιουλίου: ΛΟΥΤΡΟ -Προαύλιος χώρος του Πολιτιστικού Κέντρου Λουτρού

· Πέμπτη 30 Ιουλίου: ΛΕΧΑΙΝΑ- Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Παντελεήμονας Λιμάνι Λεχαινών

· Παρασκευή 31 Ιουλίου: ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ -Κεντρική πλατεία

· Σάββατο 1η Αυγούστου: ΣΚΕΠΑΣΤΟ-Προαύλιος χώρος ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα

· Δευτέρα 3 Αυγούστου: ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ -Πρώην Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας.

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει ινκόγκνιτο για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως όλα τα «άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα, μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ —έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο— με τον επιθεωρητή. Στην αρχή ο Χλεστιακόφ δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Όταν όμως καταλάβει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση προς όφελός του. Παριστάνει τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, και έτσι, τρομοκρατημένοι, οι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν με κολακείες και δωροδοκίες ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Συντελεστές:

Μετάφραση -Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία-Σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου.

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Λιόπετας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Οι παραστάσεις του Άρματος πραγματοποιούνται με την συνεργασία του Δήμου Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ.ΔΕ.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες:2610 623730 και www.dipethepatras.gr