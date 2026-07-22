Φωκίων Ζαΐμης: «Η φιλοσοφία μας δεν είναι να είμαστε ένας ακόμη ελεγκτικός μηχανισμός της εστίασης - Είμαστε στην ίδια όχθη με επαγγελματίες και καταναλωτές»

"Την ευκαιρία να διατυπώσει την φιλοσοφία της περιφερειακής Αρχής και ειδικότερα της Π.Ε. Αχαΐας σε σχέση με τους ελέγχους στην αγορά της εστίασης για την προστασία των καταναλωτών είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρα ςστην ημερίδα, με θέμα «Έλεγχος και Εποπτεία - Προστασία Καταναλωτή στη Μαζική Εστίαση» που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αχαΐας". Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζει:

"Παρουσία εκπροσώπων της Εστίασης, του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και άλλων Φορέων, ο κ. Ζαΐμης σημείωσε πως από την πλευρά της Π.Ε. Αχαΐας, που έχει την ευθύνη των ελέγχων μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, αναλαμβάνονται διαρκώς πρωτοβουλίες ενημέρωσης και συνεργασίας με τους ανθρώπους της εστίασης για να επικοινωνούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

Όπως είπε: «Μόλις πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήσαμε μια ευρεία σύσκεψη με τους ανθρώπους της εστίασης. Τους καλέσαμε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους ενημερώσαμε για όλους τους κανόνες εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών στον κλάδο. Ακούσαμε τα προβλήματα του κλάδου που κυρίως αφορούν στην ανάγκη αλλαγής σημείων της νομοθεσίας που σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται ως υπερβολικά ή και αναχρονιστικά. Επίσης, πριν από λίγο διάστημα με δική μας πρωτοβουλία εκδώσαμε έναν έντυπο ενημερωτικό οδηγό που σας έχει νομίζω μοιραστεί, που σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ θα φτάσει στις επιχειρήσεις της Αχαΐας, ώστε να γνωρίζουν οι επαγγελματίες τις επακριβείς υποχρεώσεις τους και να είναι συνεπείς στην παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές».

Ο κ.Ζαΐμης ξεκαθάρισε πως «αυτό που εμείς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λέμε με κάθε ευκαιρία είναι πως από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και όλους μας, δεν ενεργούμε σαν ένας ακόμη Φορέας από τους πολλούς που ελέγχουν την αγορά. Δεν αισθανόμαστε τον κυρίαρχο ρόλο μας να είναι ελεγκτικός. Συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες για να προστατεύσουμε στο τέλος τον κάθε καταναλωτή».

Σημειώνοντας πως: «είμαστε σε μια περίοδο διαρκώς αλλαγών και δύσκολου ανταγωνισμού όπου οι επαγγελματίες της εστίασης αγωνιούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους και εμείς προσπαθούμε μαζί τους να εφαρμοστούν στην πράξη όλαόσα προβλέπονται για να προστατευτεί στο τέλος ο απλός καταναλωτής". Ο κ. Ζαΐμης ανέφερε ακόμα πως η εστίαση είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή μας με χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Πρέπει να δείχνουμε με κάθε μας πρωτοβουλία πως είμαστε στην ίδια όχθη και με τους ανθρώπους της εστίασης, αλλά και με τους καταναλωτές, ώστε να έχουμε μια εύρυθμη αγορά» τόνισε ο κ. Ζαΐμης, καταλήγοντας: «Η γενική εικόνα στην περιοχή μας είναι καλή και οι περισσότεροι επαγγελματίες κάνουν καλά την δουλειά τους σεβόμενοι πρώτα τον εαυτό τους και βέβαια τους καταναλωτές. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές φορές ζητήματα μη επαρκούς ενημέρωσης των καταστηματαρχών για τις επακριβείς υποχρεώσεις τους και γι’ αυτό τον λόγο πήραμε τις πρωτοβουλίες που σας ανέφερα και θα πάρουμε και άλλες. Δεν διαπραγματευόμαστε την προστασία όλων των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Θα είμαστε δίπλα και συνεργάτες με τους σοβαρούς επαγγελματίες και απέναντι και χωρίς καμία δικαιολογία σε όσους δεν σέβονται τον καταναλωτή».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκαν οι προβλέψεις του Νόμου για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της ΠΔΕ, Ιωάννη Τσακαρέστο και τον Διευθυντή Ανάπτυξης της Π.Ε. Αχαΐας, Χρήστο Γαλανόπουλο, ενώ διανεμήθηκε και το σχετικό ενημερωτικό έντυπο που έχει εκδοθεί με πρωτοβουλία της Π.Ε. Αχαΐας".