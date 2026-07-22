Πέθανε ο θρυλικός σαξοφωνίστας Πλας Τζόνσον σε ηλικία 94 ετών

Ο Αμερικανός μουσικός της τζαζ Πλας Τζόνσον (Plas Johnson), που ερμήνευσε το διάσημο μουσικό θέμα του «Ροζ Πάνθηρα», πέθανε στις 15 Ιουλίου 2026 σε ηλικία 94 ετών, μετέδωσαν σήμερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Γιος επαγγελματία σαξοφωνίστα, ειδικεύθηκε αρχικά στο jump blues και το R&B πριν γίνει ένας καταξιωμένος μουσικός στην σκηνή και στο στούντιο. Συνόδευσε θρύλους της μουσικής όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Νατ Κινγκ Κόουλ, Έλλα Φιτζέραλντ, Peggy Lee και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Πέρα από την αξέχαστη ερμηνεία του Πίτερ Σέλερς στον ρόλο του Ζακ Κλουζό στην ταινία «Ο Ροζ Πάνθηρας», το διάσημο μουσικό θέμα που συνέθεσε ο Χένρι Μαντσίνι ξεκινά με το χαρακτηριστικό σόλο σαξόφωνο του Πλας Τζόνσον.

Ο Χένρι Μαντσίνι συνέθεσε αυτό το κομμάτι ειδικά για τον Πλας Τζόνσον. Το στιλ του τού εξασφάλισε αναγνώριση ως μέλους του μουσικού συνόλου The Wrecking Crew του Λος Αντζελες.

Aξίζει να σημειωθεί πως ο Plas Johnson απεβίωσε την περασμένη Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στο σπίτι του στο Los Angeles της Καλιφόρνια, όπως επιεβεβαίωσαν τα παιδιά του Eric Johnson και Stephanie Oliver στην εφημερίδα The New York Times.

Ο Johnson έφυγε από τη ζωή λίγο πριν τα 95α γενέθλια του. Ήταν γεννημένος στις 21 Ιουλίου 1931, στο Donaldsonville της Λουιζιάνα. Εκτός από σαξοφωνίστας της σόουλ, τζαζ μουσικής ήταν και τενόρος.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

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