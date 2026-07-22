Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου

Στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης επέλεξαν να κρύψουν δύο νεαροί ποσότητα κάνναβης, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Πρόκειται για έναν 16χρονο και μία 20χρονη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές Αρχές, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με τη μορφή της κατοχής, αποθήκευσης και διακίνησης, σε βαθμό κακουργήματος.

Αστυνομικοί τού Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, τους συνέλαβαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προαύλιο του σχολείου, ενώ κατασχέθηκε μία συσκευασία κάνναβης, βάρους 109 γραμμαρίων. Ο 16χρονος φέρεται, σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά, να τοποθέτησε την ναρκωτική ουσία στα κεραμίδια, ενώ η 20χρονη συγκατηγορούμενή του φαίνεται πως επιτηρούσε τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι, προανακριτικά, ανέφεραν πως κατείχαν τα ναρκωτικά για δική τους χρήση. Μέχρι να δώσουν εξηγήσεις στην αρμόδια ανακρίτρια παραμένουν υπό κράτηση.