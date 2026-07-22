Ανδρέας Κατσανιώτης: Δίκαιη φορολογία, στήριξη της περιφέρειας και ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον σχεδιασμό για τη ΔΕΘ

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί με τους συναδέλφους του Θανάση Ζεμπίλη, Γιάννη Παππά και Γιάννη Οικονόμου, κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις ενόψει της διαμόρφωσης των κυβερνητικών πρωτοβουλιών που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ανδρέα Κατσανιώτη, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η περιφέρεια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στην ανάγκη υιοθέτησης μέτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.

Κεντρική θέση στις προτάσεις κατείχε η ανάγκη μείωσης και εξομοίωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, ώστε να καταργηθούν οι διαφορετικοί συντελεστές για ομοειδή προϊόντα, οι οποίοι δημιουργούν στρεβλώσεις, αυξάνουν τη γραφειοκρατία και επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της μείωσης της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, με υπολογισμό βάσει των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και η κατάργηση ή σημαντική μείωσή της για τις ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάγκη αναμόρφωσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι δεν είναι δίκαιο να επιβαρύνονται περισσότερο οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφάνεια, απασχολούν προσωπικό και δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, ενώ όσοι αποκρύπτουν εισοδήματα να αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα.

Όπως επεσήμανε, το τεκμαρτό εισόδημα δεν μπορεί να εφαρμόζεται οριζόντια, καθώς οι επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιωτικών περιοχών λειτουργούν υπό διαφορετικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό απαιτείται μια φορολογική πολιτική με ουσιαστική περιφερειακή διάσταση, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκαν η διαμόρφωση δικαιότερης φορολογικής κλίμακας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η παροχή κινήτρων για την επανεπένδυση των κερδών τους, καθώς και η μείωση της ψηφιακής γραφειοκρατίας μέσω της απλοποίησης του συστήματος των ψηφιακών δελτίων αποστολής πριν από την πλήρη εφαρμογή του.

Μετά τη συνάντηση, ο Ανδρέας Κατσανιώτης δήλωσε:

«Η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν φτάνει στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό, στη συνάντησή μας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, των ελεύθερων επαγγελματιών και της περιφέρειας.

Πιστεύω σε μια οικονομία που υπηρετεί την παραγωγή και επιβραβεύει τη συνέπεια. Δεν είναι δίκαιο να επιβαρύνονται περισσότερο όσοι εργάζονται με διαφάνεια, επενδύουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε ένα δικαιότερο και απλούστερο φορολογικό πλαίσιο, με ουσιαστικά κίνητρα για την επιχειρηματικότητα.

Η φορολογική πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας. Οι επιχειρήσεις στην Αχαΐα και στην ελληνική περιφέρεια λειτουργούν υπό διαφορετικές συνθήκες και χρειάζονται πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ρευστότητα και καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Οι καλύτερες πολιτικές, όμως, γεννιούνται μέσα από τον διάλογο με την κοινωνία και την αγορά. Αυτός είναι και ο δικός μου στόχος: να μεταφέρω τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της παραγωγής, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις με ευθύνη και συνέπεια.»



