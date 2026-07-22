Live: Παρουσιάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η προμελέτη για το νέο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με κεντρικό θέμα την παρουσίαση της προμελέτης για την ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου της πόλης.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπτυξης που σχεδιάζονται για την Πάτρα, με τη δημοτική αρχή να παρουσιάζει τον σχεδιασμό για το κεντρικό τμήμα της παραλιακής ζώνης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εκτενής συζήτηση και τοποθετήσεις από τις δημοτικές παρατάξεις.