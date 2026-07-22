Oλοκληρώθηκε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής για τη διαρροή φυσικού αερίου στον Πειραιά- Άνοιξαν οι δρόμοι

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στις 11:30 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι από τις δεξαμενές του πρατηρίου, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί στην περιοχή λόγω του συμβάντος.