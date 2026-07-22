Φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας

Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
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