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Φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας

Φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας

Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Αιτωλοακαρνανία
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