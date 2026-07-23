Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη – Ο χάρτης με τις περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα

Σε αυξημένη ετοιμότητα για πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιά θα βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος, ενώ μεγάλος θα είναι ο κίνδυνος και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας

Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, Πέμπτη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, σε αυξημένη ετοιμότητα για φωτιά κατηγορίας 4 θα βρίσκονται περιοχές στην Αττική, στην Εύβοια και στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, σε υψηλό κίνδυνο (κατηγορίας 3) θα βρίσκονται αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Αν και η σημερινή ημέρα αποτελεί την πλέον επικίνδυνη πυρομετεωρολογικά, το φαινόμενο Hot-Dry-Windy δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Οι συνθήκες καύσωνα στη χώρα μας, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ με ζέστη και ισχυρούς ανέμους σε συνάρτηση με την ξηρότητα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα αλλά και την έλλειψη υγρασίας στα εδάφη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Πέμπτη 23/07<br><br>? Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε:<br><br> περιοχές <a href="https://x.com/hashtag/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αττικής</a> & <a href="https://x.com/hashtag/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Εύβοιας</a><br><br> νησιά Π.Ε. <a href="https://x.com/hashtag/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ρόδου</a><br><br>? Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας<br><br> <a href="https://t.co/rAEzmqBTXX">https://t.co/rAEzmqBTXX</a> <a href="https://t.co/JRdw1RKzU6">pic.twitter.com/JRdw1RKzU6</a></p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://x.com/pyrosvestiki/status/2079878478766227467?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>