Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη – Ο χάρτης με τις περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα

Σε αυξημένη ετοιμότητα για πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιά θα βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος, ενώ μεγάλος θα είναι ο κίνδυνος και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας
Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, Πέμπτη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, σε αυξημένη ετοιμότητα για φωτιά κατηγορίας 4 θα βρίσκονται περιοχές στην Αττική, στην Εύβοια και στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, σε υψηλό κίνδυνο (κατηγορίας 3) θα βρίσκονται αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Αν και η σημερινή ημέρα αποτελεί την πλέον επικίνδυνη πυρομετεωρολογικά, το φαινόμενο Hot-Dry-Windy δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.
Οι συνθήκες καύσωνα στη χώρα μας, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ με ζέστη και ισχυρούς ανέμους σε συνάρτηση με την ξηρότητα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα αλλά και την έλλειψη υγρασίας στα εδάφη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.
Όπως προειδοποιεί η ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εάν υπό αυτές τις συνθήκες ξεσπάσει πυρκαγιά, «ο ισχυρός άνεμος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο: τροφοδοτεί τη φωτιά με οξυγόνο, ενισχύει ακόμα περισσότερο την αποξήρανση της βλάστησης, κατευθύνει τις φλόγες και πυροδοτεί κηλιδώσεις».
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τετάρτη, όλες οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας στη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού σήμερα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τον Χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, οι περιοχές που βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό για σήμερα Τετάρτη είναι η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία.
Καύσωνας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών
Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της χώρας έφερε έκτακτα μέτρα που προβλέπουν υποχρεωτική παύση από το υπουργείο Εργασίας που αφορά σε τέσσερις περιφέρειες.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, βάσει του πλαισίου που προβλέπεται για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης.
Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.
Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.
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