Σταύρος Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο κάμερες, DNA και αποτυπώματα

Σαφείς ενδείξεις ότι ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου έπεσε θύμα βίαιης ανθρωποκτονίας προκύπτουν από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγριας και Συμεών Μεσογίτης κατέγραψαν «βαριές κακώσεις κεφαλής και θώρακα από θλών και τέμνον όργανο». Με απλά λόγια, ο γνωστός ποινικολόγος έχει δολοφονηθεί με βίαιο τρόπο, με απανωτά χτυπήματα, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση με τους αστυνομικούς πλέον να έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως προς την αναζήτηση των δραστών της επίθεσης, αναφέρει το iefimerida.gr Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Την ανησυχία της οικογένειάς του προκάλεσε το γεγονός ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα συγγενικά του πρόσωπα να τον αναζητήσουν στον επαγγελματικό του χώρο.

Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν εντοπίστηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.

Το εύρημα αυτό οδηγεί τους ερευνητές στο ενδεχόμενο ο ποινικολόγος να γνώριζε τον δράστη,ή τους δράστες, να άνοιξε ο ίδιος ή να εισήλθαν μαζί στον χώρο. Ωστόσο, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση και καμία εκδοχή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν παράλληλα να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες του θύματος, εξετάζοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές επαφές του, καθώς και πρόσωπα με τα οποία είχε επικοινωνήσει πριν από τον θάνατό του.

Έρευνα σε κάμερες ασφαλείας

Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει το υλικό από κάμερες ασφαλείας στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και στους γύρω δρόμους.

Οι Αρχές συγκεντρώνουν και αναλύουν βίντεο από επιχειρήσεις, πολυκατοικίες και σημεία κατά μήκος πιθανών διαδρομών διαφυγής, αναζητώντας πρόσωπα ή οχήματα που κινήθηκαν ύποπτα στην περιοχή κατά τις ώρες πριν και μετά τη δολοφονία.

Παράλληλα, κλιμάκια των Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν συλλέξει από το γραφείο αποτυπώματα, γενετικό υλικό και άλλα πειστήρια.

Οι υποθέσεις που είχε αναλάβει

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και είχε χειριστεί σειρά υποθέσεων που απασχόλησαν έντονα τη δημοσιότητα.

Μεταξύ άλλων, είχε εμπλακεί επαγγελματικά σε υποθέσεις όπως η δίκη της 17 Νοέμβρη, η εξαφάνιση του μικρού Άλεξ στη Βέροια και η δολοφονία της Άννυ. Ήταν επίσης γνωστός από τις συχνές δημόσιες και τηλεοπτικές παρεμβάσεις του για ζητήματα ποινικού δικαίου.