Μαίρη Λίντα: Πότε θα γίνει η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας – Η τελευταία επιθυμία

Φίλοι της μουσικής, συνεργάτες και συγγενείς θα πουν το «τελευταίο αντίο» στη σπουδαία Μαίρη Λίντα, την Παρασκευή, 24 Ιουλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, όπως επιθυμούσε η ίδια, ενώ η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι, η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, τα ξημερώματα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών

«Έφυγε από κοντά μας για την γειτονιά των αγγέλων η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου τα ξημερώματα (5.π.μ) στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Παράλληλα, το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της και ευχήθηκε «καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού».