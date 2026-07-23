Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πάτρα!

Προτεραιότητα η Επαγγελματική Αποκατάσταση

Στην αναβαθμισμένη με νόμο του κράτους ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας (ΙΕΚ) λειτουργούν 12 τομείς σπουδών με περισσότερες από 100 ειδικότητες που προσφέρουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Δίνεται έμφαση στην βιωματική κατάρτιση και την εργαστηριακή εξάσκηση των σπουδαστών, μέσα στα σύγχρονα εργαστήρια της σχολής, αλλά και σε εκδηλώσεις / δράσεις τοπικών επιχειρήσεων και φορέων.

Στη ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας λειτουργεί αυτόνομο Γραφείο Σταδιοδρομίας, για τη διασύνδεση των σπουδαστών και αποφοίτων με κορυφαίες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά και τοπικές εταιρίες και καταστήματα. Οι σπουδαστές έχουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε θέματα εύρεσης εργασίας, δημιουργίας βιογραφικού και προετοιμασίας για τη συνέντευξη, μέσα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις «Ημέρες Καριέρας» και την ημερίδα «Accelerate Your Career». Οι υπηρεσίες προσφέρονται και ψηφιακά μέσω του portal σπουδαστών.

Οι εγγραφές για τα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου ‘26 συνεχίζονται με προνομιακά δίδακτρα για όλους τους ενδιαφερόμενους!

Συνεργασίες αιχμής προς όφελος των σπουδαστών

Η ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με εταιρείες – ηγέτες κάθε κλάδου, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Οι συνεργασίες προβλέπουν επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, masterclasses και εκπαιδευτικών επισκέψεων , εξοικείωση με το επαγγελματικό περιβάλλον μέσω προγραμματισμένης εξάσκησης στους χώρους συνεργατών, αλλά και έμπρακτη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, καθώς οι συνεργαζόμενες εταιρείες απορροφούν πλήθος σπουδαστών στους κόλπους τους. L’Oreal Professionel, Όμιλος Μοτοδυναμική, Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, GRECOTEL, ΠΑΕ ΑΕΚ είναι μερικοί μόνο από τους στρατηγικούς συνεργάτες της σχολής.