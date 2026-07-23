Πάτρα: Διακοπή νερού σήμερα σε έξι περιοχές λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΠ

Πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, σε περιοχές της Πάτρας, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 16:00, διάστημα κατά το οποίο ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην υδροδότηση.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Εγλυκάδα

Γηροκομείο

Λυκοχωρό

Αρόη

Σαμακιά

Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες)

Η ΔΕΥΑΠ καλεί τους κατοίκους να μεριμνήσουν για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκών τους σε νερό έως την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης.