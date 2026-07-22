Σταύρος Γεωργίου: Νεκρός έως και 12 ώρες στο γραφείο του -«Το θύμα άνοιξε στον δράστη ή στους δράστες ή μπήκαν μαζί στο γραφείο»

Εγκληματική ενέργεια δείχνει η μακροσκοπική εξέταση της σορού του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.

Μιλώντας στο OPEN, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι οι αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες, αναμένουν την νεκροτομή η οποία θα προσδιορίσει το χρονικό πλαίσιο του θανάτου του Σταύρου Γεωργίου.

«Έχουμε την πρώτη εικόνα από την μακροσκοπική εξέταση της σορού ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι κάτι που είχαν διαπιστώσει και οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο. Πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή καθώς θα μας προσδιοριστεί έστω και κατά προσέγγιση ο χρόνος θανάτου οπότε θα γνωρίζουν οι αστυνομικοί θα πρέπει να κινηθούν οι έρευνες τουλάχιστον όσον αφορά τη συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού. Σημαντική και η εξερεύνηση που έχει γίνει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς όπως καταλαβαίνετε αν πρόκειται για σεσημασμένο δράστη ή δράστες, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν, θα βοηθήσει τους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών», είπε στο Open

Η κυρία Δημογλίδου ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο γραφείο του ποινικολόγου. «Τουλάχιστον δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης από την κεντρική είσοδο. Αυτό μας δείχνει ότι ουσιαστικά το θύμα άνοιξε στον δράστη ή στους δράστες ή εισήλθαν από κοινού μέσα στον χώρο».

Νεκρός για έως και 12 ώρες στο γραφείο του

Ακόμη και για 12 ώρες εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι μπορεί να παρέμενε νεκρός στο πάτωμα του δικηγορικού του γραφείου στον Άγιο Παντελεήμονα ο γνωστός ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου, πριν εντοπιστεί από τα παιδιά του. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών θεωρείται ο προσδιορισμός, έστω και κατά προσέγγιση, της ώρας θανάτου από τον ιατροδικαστή. Το χρονικό αυτό παράθυρο αναμένεται να αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς για τους αστυνομικούς, οι οποίοι θα εξετάσουν καρέ καρέ το υλικό από κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας τις κινήσεις ατόμων μέσα και έξω από την πολυκατοικία.

Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου επήλθε από άγριο ξυλοδαρμό. Η ιατροδικαστική εξέταση, κατά πληροφορίες, διαπίστωσε ότι ο ποινικολόγος έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, απ' όπου προήλθε και η αιμορραγία

Ο ιατροδικαστής εκτιμά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι ο δράστης έχει ξυλοκοπήσει τον ποινικολόγο και ενδεχομένως τον έχει χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα