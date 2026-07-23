Τουρισμός: Πιο last minute από ποτέ το 2026

Θετικές παραμένουν οι ενδείξεις για την πορεία της εφετινής τουριστικής περιόδου, με τις βασικές αγορές να διατηρούν τη δυναμική τους και τον κλάδο να προσβλέπει σε ένα δυνατό δεύτερο μισό της σεζόν.

Η αβεβαιότητα πάντως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει εφέτος σε κρατήσεις που πραγματοποιούνται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού από κάθε άλλη χρονιά.

Το στίγμα του εφετινού καλοκαιριού έδωσε χθες η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Αγάπη Σμπώκου επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η εφετινή σεζόν είναι πιο last minute από αυτό που έχουμε βιώσει ποτέ». Για τον ελληνικό τουρισμό, η ίδια τόνισε ότι παραμένει στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας γιατί «εξακολουθεί να αναπτύσσεται παράλληλα με άλλους τομείς». Όμως, σύμφωνα με την ίδια, η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι επανάληψη της προηγούμενης, κάτι που δεν είναι το ζητούμενο και φαίνεται τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και από την στάση της ίδιας της κοινωνίας, η οποία ζητά μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής στους προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν η βιωσιμότητα, η προστασία των φυσικών πόρων, η κοινωνική αποδοχή των τουριστικών επενδύσεων και η ουσιαστική σύνδεση του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες.

«Βρισκόμαστε στο μέσο της τουριστικής περιόδου και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η σεζόν έχει ενδείξεις για ένα δυνατό δεύτερο μισό. Οι κύριες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα παραμένουν καλές, έστω κι αν οι προκλήσεις είναι δεδομένες όπως για παράδειγμα το να είμαστε προσαρμοστικοί στις εξελίξεις ή να προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το κομμάτι της συνδεσιμότητας. Οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι και η εφετινή σεζόν μπορεί να πάει πολύ καλά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Σμπώκου.

Ερωτηθείσα ειδικά για την αμερικάνικη αγορά -από τις σημαντικότερες αγορές για τη χώρα λόγω και της υψηλής δαπάνης- και αν υπάρχουν δείγματα ανάσχεσης της κίνησης λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, η ίδια ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία συγκράτησης της αγοράς, έστω κι αν γενικότερα οι πιο μακρινές αγορές θεωρούνται ότι είναι οι πιο χαμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις (σ.σ. ειδικά σε σχέση με το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων)».

Σε έτερο ερώτημα για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται εφέτος στα ελληνικά αεροδρόμια αυτές δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως ένα απλώς λειτουργικό ζήτημα δεδομένου ότι «προφανώς αποτελούν μέρος της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη και επηρεάζουν άμεσα την εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Σε σχέση με τη δυνατότητα των Ελλήνων να ταξιδεύουν στη χώρα τους λαμβάνοντας υπόψη και έρευνες σύμφωνα με τις οποίες 1 στους 2 εφέτος δηλώνει ότι δε θα κάνει διακοπές, η πρόεδρος του ΣΕΤΕ ανέφερε ότι η πορεία του εγχώριου τουρισμού συνδέεται ευρύτερα με το αυξημένο κόστος ζωής και τη δυνατότητα των ελληνικών νοικοκυριών να πραγματοποιούν διακοπές. «Οι Έλληνες ταξιδιώτες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για περιοχές που δεν δέχονται μεγάλα τουριστικά ρεύματα από το εξωτερικό, ενώ συμβάλλουν ουσιαστικά στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, επιλέγοντας προορισμούς και χρονικές περιόδους εκτός της αιχμής του καλοκαιριού. Η δυνατότητα των Ελλήνων να συνεχίσουν να ταξιδεύουν εντός της χώρας συνδέεται και με την κοινωνική νομιμοποίηση του τουρισμού. Ένας κλάδος που αναπτύσσεται δυναμικά, αλλά καθίσταται απρόσιτος για μεγάλο μέρος της εγχώριας κοινωνίας, κινδυνεύει να χάσει τη στήριξή της. Για το αν τελικά είναι φθηνότερο να ταξιδεύει κανείς εντός ή εκτός Ελλάδος, πολλές φορές είναι και θέμα γνώσης και πρόσβασης άρα εκεί υπάρχει χώρος και για επιπλέον πρωτοβουλίες».

Το χωροταξικό…

Η κ. Σμπώκου τοποθετήθηκε και για το μείζον ζήτημα του χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού για το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο οι συνεχείς επαφές σε θεσμικό επίπεδο εν όψει της οριστικοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας δικαίου για τον κλάδο, χωρίς οριζόντιες ρυθμίσεις που οδηγούν σε απλουστεύσεις αλλά με προσαρμογή στις ανάγκες κάθε προορισμού: «Ο ΣΕΤΕ έχει διαχρονικά ταχθεί υπέρ της ύπαρξης ενός πλαισίου για τον κλάδο θεωρώντας ότι ακόμη και ένα σχέδιο με ελλείψεις είναι προτιμότερο από την απουσία κανόνων. Όμως το χωροταξικό σχέδιο, αλλά να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει ασφάλεια δικαίου, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα επιτρέπει την ορθολογική ανάπτυξη των προορισμών. Το ζητούμενο είναι ένα χωροταξικό πλαίσιο που θέτει σαφείς κανόνες, αποτρέπει την αυθαιρεσία, προστατεύει τους φυσικούς πόρους και επιτρέπει τη σωστή ανάπτυξη όπου υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, καθώς προχωρούν παράλληλα τα πλαίσια για τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία. Για τον τουρισμό, το χωροταξικό είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης, επενδυτικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας.

Ο ΣΕΤΕ στηρίζει τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και συμμετέχει ουσιαστικά στη σχετική διαδικασία, με εκπροσώπηση και στο Εθνικό Χωροταξικό Συμβούλιο.

Το κρίσιμο είναι το πλαίσιο να είναι λειτουργικό, εφαρμόσιμο και προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα κάθε περιοχής. Πρέπει να αποφεύγονται οριζόντιες ρυθμίσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες, τις υποδομές και τις ανάγκες κάθε τόπου.

Αυτό σε μεγάλο βαθμό θα διασφαλιστεί και από τα Πολεοδομικά σχέδια σε επίπεδο Δήμων που θα ολοκληρωθούν προσεχώς και για τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εκτενής διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, την ΤΑ και τις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία των ήδη εγκεκριμένων περιβαλλοντικά επενδύσεων μέσω μεταβατικών διατάξεων, ώστε να διασφαλίζεται συνέχεια και ασφάλεια δικαίου. Επομένως είναι δομικό το θέμα και όχι απλά να υπάρξει ένα χωροταξικό πλαίσιο».

…Και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ερωτηθείσα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η πρόεδρος του ΣΕΤΕ ανέφερε ότι «πρόκειται για μία πραγματικότητα σε σχέση και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκομμένα». Οι περιορισμοί κρίνονται αναγκαίοι σε περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες πιέσεις, ωστόσο θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένοι και όχι οριζόντιοι. «Οι ρυθμίσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη φέρουσα ικανότητα, τις ανάγκες στέγασης των κατοίκων, την κατάσταση των υποδομών και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με τα οργανωμένα τουριστικά καταλύματα, χωρίς να υπονομεύεται η λειτουργία της αγοράς». Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις για τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, ωστόσο τα διαθέσιμα δεδομένα εξακολουθούν να είναι περιορισμένα. Κρίσιμος θα είναι ο ρόλος του υποκείμενου σχεδιασμού στην επόμενη φάση, ιδιαίτερα μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και της συμμετοχής των δήμων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Σμπώκου και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος, τον προορισμό και το είδος της δραστηριότητάς τους. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της εικόνας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, καθώς αποτελούν μεγάλο μέρος της αλυσίδας φιλοξενίας και λειτουργούν συχνά ως ο βασικός σύνδεσμος του επισκέπτη με την τοπική οικονομία.



Ο ΣΕΤΕ σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία του στην περιφέρεια και να έρθει πιο κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από νέες πρωτοβουλίες και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Πηγη newmoney