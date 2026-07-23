Βάσεις 2026: Σήμερα μετά τις 11:00 οι ανακοινώσεις – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα και τι ακολουθεί

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα κλείσει ένας κύκλος αγωνίας για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενώ θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, είχε γνωστοποιήσει ότι στόχος του υπουργείου ήταν η ολοκλήρωση της διαδικασίας νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ώστε οι επιτυχόντες να έχουν περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση κατοικίας, την οργάνωση της μετακόμισης και τις υπόλοιπες διαδικασίες πριν από την έναρξη των σπουδών τους.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται:

ο οκταψήφιος κωδικός εξετάσεων,

τα τέσσερα αρχικά γράμματα από επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω gov.gr θα λάβουν αυτόματα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους.

Όπως κάθε χρόνο, οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα εμφανίζονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και το τμήμα επιτυχίας.

Πώς διαμορφώνονται οι Βάσεις

Οι Βάσεις Εισαγωγής προκύπτουν από τον συνδυασμό:

των επιδόσεων των υποψηφίων,

των επιλογών που δήλωσαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο,

του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε τμήμα.

Ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις σε έναν από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές μεταβολές στις βάσεις συγκεκριμένων σχολών.

Τι ακολουθεί μετά την ανακοίνωση

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν σημαίνει αυτόματη εγγραφή στο πανεπιστήμιο.

Το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας. Στη συνέχεια, τα πανεπιστήμια θα ενημερώσουν τους νέους φοιτητές για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και τις διαδικασίες του πρώτου εξαμήνου.

Ξεκινά η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας

Για πολλές οικογένειες, η ανακοίνωση των Βάσεων σηματοδοτεί και την έναρξη της αναζήτησης φοιτητικής στέγης, ιδιαίτερα όταν η σχολή βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοικίας.

Η αυξημένη ζήτηση σε μεγάλες φοιτητουπόλεις, όπως η Πάτρα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες πανεπιστημιακές πόλεις, περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές διαδικτυακές απάτες κατά την αναζήτηση κατοικίας.

Παράλληλα, οι επιτυχόντες μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες κάθε ιδρύματος, καθώς και για τις προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος.

Οι μετεγγραφές

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών θα ακολουθήσει η διαδικασία των μετεγγραφών για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα οικονομικά, κοινωνικά ή οικογενειακά κριτήρια, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Και αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό

Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι οι Πανελλαδικές αποτελούν έναν σημαντικό, αλλά όχι τον μοναδικό δρόμο για την επαγγελματική εξέλιξη. Οι Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), άλλες εκπαιδευτικές επιλογές ή μια νέα προσπάθεια στις επόμενες εξετάσεις αποτελούν εναλλακτικές διαδρομές για όσους δεν πετύχουν τον αρχικό τους στόχο.