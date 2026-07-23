«Εισβολή» ακρίδων» σε θέατρα, βεράντες, κήπους, δρόμους και… παραλίες

Διαβάστε εάν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο και πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο

Από τις 10 πληγές του Φαραώ η 8η, ήταν η εισβολή των ακρίδων. Σκοτείνιασε η γη της Αιγύπτου από τα σμήνη των ακρίδων που κατέφαγαν τη βλάστηση και τους καρπούς που είχαν απομείνει από την πληγή του χαλαζιού (την 7η από τις πληγές του Φαραώ). Και μπορεί στη χώρα μας να μην έχουμε επέλαση από σμήνη ακρίδων, φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στην Αφρική, έχουμε ωστόσο καταγραφές μεγάλων πληθυσμών ακρίδων στα αστικά κέντρα σε Δράμα, Σέρρες, Θάσο, Γρεβενά και Άργος.

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Είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι τις τελευταίες ημέρες οι ακρίδες έχουν γίνει… πρωταγωνίστριες στην καθημερινότητα των κατοίκων της Καβάλας. Από αυλές, μπαλκόνια και κήπους μέχρι πεζοδρόμια, δρόμους και παραλίες, οι εικόνες με τα έντομα να εμφανίζονται κατά δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες είναι πλέον συχνές… Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στις Σέρρες και στο Κιλκίς οι ακρίδες πάνε… θέατρο!

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@serrealismos/video/7663593313248824598" data-video-id="7663593313248824598" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@serrealismos" href="https://www.tiktok.com/@serrealismos?refer=embed">@serrealismos</a> <p>«Κατά Φαντασίαν Ασθενής» Ιπτάμενες ακρίδες, πολύ γέλιο & ξαφνική μπόρα έδωσαν ρεσιτάλ αυτοσχεδιασμού στις Σέρρες! Συγχαρητήρια σε όλους! (Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η παράσταση!)</p> <a target="_blank" title=" πρωτότυπος ήχος - Serrealismos" href="https://www.tiktok.com/music/πρωτότυπος-ήχος-7663593328314747671?refer=embed"> πρωτότυπος ήχος - Serrealismos</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

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Μια ακρίδα εισέβαλε αιφνιδιαστικά στη σκηνή κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στο Κιλκίς. Οι ηθοποιοί Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα διαχειρίστηκαν το περιστατικό με χιούμορ, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

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