Precious accessories: Με ολοκαίνουριο, «sporty» Rolex ο κινηματογραφικός Οδυσσέας, Ματ Ντέιμον

Τα διασημότερα ανδρικά περιοδικά «πρόσεξαν» αμέσως το ρολόι του πρωταγωνιστή της «Οδύσσειας» πριν λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη.

O 55χρονος Αμερικανός star Ματ Ντέιμον ντυμένος με κοστούμι Ralph Lauren, επέδειξε στην πρεμιέρα ένα καινούριο μοντέλο της Rolex και συναγωνίστηκε σε στυλιστικό ενδιαφέρον το σαγηνευτικό γυναικείο καστ.

Όπως σημείωσε το Esquire φ όρεσε το «πρώτο sport watch της δεκαετίας» από τη Rolex. Πρόκειται για το Rolex Land-Dweller 40 mm, ένα από τα πιο προβεβλημένα, νέα μοντέλα της ελβετικής ωρολογοποιίας. Γενικότερα όμως ο ηθοποιός θεωρείται «Rolex guy». Η εφημερίδα The Sun είχε γράψει πως είχα δωρίσει ρολόγια του συγκεκριμένου brand σε παλιούς συμφοιτητές του στο Harvard ενώ γενικότερα τα επιλέγει διαχρονικά και ο ίδιος. Συνήθως κυκλοφορεί με ένα vintage Explorer 1016.