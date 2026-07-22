Precious accessories: Με ολοκαίνουριο, «sporty» Rolex ο κινηματογραφικός Οδυσσέας, Ματ Ντέιμον

Αναφερόμαστε στο μοντέλο Rolex Land-Dweller 40 mm με το κυψελωτό καντράν
Τα διασημότερα ανδρικά περιοδικά «πρόσεξαν» αμέσως το ρολόι του πρωταγωνιστή της «Οδύσσειας» πριν λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη.
O 55χρονος Αμερικανός star Ματ Ντέιμον ντυμένος με κοστούμι Ralph Lauren, επέδειξε στην πρεμιέρα ένα καινούριο μοντέλο της Rolex και συναγωνίστηκε σε στυλιστικό ενδιαφέρον το σαγηνευτικό γυναικείο καστ.
Όπως σημείωσε το Esquire φ όρεσε το «πρώτο sport watch της δεκαετίας» από τη Rolex. Πρόκειται για το Rolex Land-Dweller 40 mm, ένα από τα πιο προβεβλημένα, νέα μοντέλα της ελβετικής ωρολογοποιίας. Γενικότερα όμως ο ηθοποιός θεωρείται «Rolex guy». Η εφημερίδα The Sun είχε γράψει πως είχα δωρίσει ρολόγια του συγκεκριμένου brand σε παλιούς συμφοιτητές του στο Harvard ενώ γενικότερα τα επιλέγει διαχρονικά και ο ίδιος. Συνήθως κυκλοφορεί με ένα vintage Explorer 1016.
Το νέο του αγαπημένο κομμάτι πρωτοπαρουσιάστηκε το 2025 και θεωρείται η απάντηση της Rolex στην κατηγορία των σύγχρονων luxury sports ρολογιών με ενσωματωμένο μπρασελέ. Από ατσάλι και λευκόχρυσο, διαθέτει ριγωτή στεφάνη και χαρακτηριστικό καντράν με μοτίβο κηρήθρας. Ο μηχανισμός υψηλής απόδοσης κρίνεται ως ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας το τελευταίο διάστημα. Θεωρήθηκε ιδανικό να διαφημιστεί μαζί με το ρόλο ενός δυναμικού, μυθικού ήρωα. Ο βασιλιάς της Ιθάκης περιπλανήθηκε μια δεκαετία ώσπου να καταφέρει να επιστρέψει στον ιδανικό τόπο, δηλαδή στην πατρίδα του.
(Οσοι θέλετε πάντως να αποκτήσετε το ρολόι του θα πρέπει να ξοδέψετε πάνω από 16.000 ευρώ)
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