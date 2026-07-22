Πάτρα: Έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Με την συμμετοχή του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων φορέων, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, με βάση κατεπείγον έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κατάσταση κινητοποίησης RED CODE (Κόκκινος Κωδικός).

Σύμφωνα μετην ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λόγω του υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή μας και σκοπό τον άμεσο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την αξιολόγηση της κατάστασης και τον καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση εάν απαιτηθεί.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων βρίσκονται σε επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα με 24ωρη επιφυλακή προσωπικού, όπως και όλες οι συναρμόδιες Υπηρεσίες των φορέων, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και των υποδομών της περιοχής.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων, παρακαλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και σε περίπτωση που εντοπίσουν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή 112 .

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.civilprotection.gr