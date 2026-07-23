Που βρίσκεται ο Ελληνικός δρόμος που αιωρείται στο νερό

Μία από τις πιο ξεχωριστές διαδρομές της χώρας βρίσκεται στην Ήπειρο και δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι το αυτοκίνητο κινείται κυριολεκτικά πάνω στην επιφάνεια του νερού, χαρίζοντας μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τον δρόμο που οδηγεί στην Κορωνησία της Άρτας, έναν στενό ασφαλτοστρωμένο άξονα μήκους περίπου 6,5 χιλιομέτρων, ο οποίος διασχίζει τον Αμβρακικό Κόλπο χωρίζοντας τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό. Από την πρώτη κιόλας στιγμή ο οδηγός έχει την αίσθηση ότι η στενή λωρίδα ασφάλτου «επιπλέει» ανάμεσα στα νερά, καθώς η στάθμη της θάλασσας βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα.

Το φαινόμενο γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό τις ημέρες με απόλυτη νηνεμία. Η αντανάκλαση του ουρανού και του δρόμου πάνω στην ήρεμη επιφάνεια δημιουργεί μια μοναδική οπτική ψευδαίσθηση, με αποτέλεσμα η διαδρομή να μοιάζει σαν να αιωρείται μέσα στον Αμβρακικό. Για τον λόγο αυτό αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της δυτικής Ελλάδας.

Η Κορωνησία απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Άρτας και φιλοξενεί μόλις λίγες εκατοντάδες κατοίκους, διατηρώντας τον χαρακτήρα ενός παραδοσιακού ψαροχωριού. Η περιοχή είναι γνωστή για τις ψαροταβέρνες της, τα φρέσκα θαλασσινά, αλλά και για το βυζαντινό μοναστήρι της Παναγίας, το οποίο αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο της περιοχής.

Πέρα όμως από τη φυσική ομορφιά, ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προστατευόμενους υγροτόπους της Ελλάδας και της Μεσογείου. Είναι ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000 και φιλοξενεί εκατοντάδες είδη πουλιών, δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες και σπάνια είδη ψαριών. Στις λιμνοθάλασσες της περιοχής φωλιάζουν αργυροπελεκάνοι, ερωδιοί, φλαμίνγκο και κορμοράνοι, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν παράδεισο για τους φίλους της ορνιθοπαρατήρησης και της φωτογραφίας φύσης.

Η συγκεκριμένη διαδρομή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου, όταν το φως μεταμορφώνει το τοπίο και ο δρόμος μοιάζει πραγματικά να χάνεται μέσα στο νερό.

Παρότι η εικόνα είναι μαγευτική, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς. Το οδόστρωμα είναι στενό, σε αρκετά σημεία δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια διαφυγής και κατά τους θερινούς μήνες η αυξημένη τουριστική κίνηση απαιτεί χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή, τόσο στα διερχόμενα οχήματα όσο και στους ποδηλάτες και τους επισκέπτες που σταματούν για φωτογραφίες.

Η Ελλάδα διαθέτει αρκετές εντυπωσιακές γέφυρες και παραθαλάσσιες διαδρομές, όπως η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων πάνω από τη λίμνη Πολυφύτου ή η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όμως ο δρόμος προς την Κορωνησία ξεχωρίζει γιατί δεν υψώνεται πάνω από το νερό. Αντίθετα, βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με αυτό, δημιουργώντας μια σπάνια αίσθηση ότι το αυτοκίνητο ταξιδεύει μέσα στη θάλασσα και όχι απλώς δίπλα της.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι αναζητούν ξεχωριστές εμπειρίες οδικών ταξιδιών, η διαδρομή προς την Κορωνησία αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους δρόμους της χώρας. Συνδυάζει μοναδικά φυσικά τοπία, υψηλή οικολογική αξία και μια εικόνα που δύσκολα ξεχνά όποιος την αντικρίσει, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κρύβει μικρούς, ανεξερεύνητους θησαυρούς ακόμη και για τους πιο έμπειρους ταξιδιώτες.

ΠΗΓΗ: protothema.gr