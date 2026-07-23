ΗΠΑ: Αγγελίες μέχρι και για 1.400 δολάρια για μεταπώληση εισιτηρίων για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ένας θρασύς μεταπωλητής ζητούσε 7.000 δολάρια για πέντε εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο στη Νέα Υόρκη

H Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο πολυαναμενόμενη ταινία του καλοκαιριού και έχει σαρώσει τα ταμεία μια εβδομάδα αφότου βγήκε στις αίθουσες. Στις ΗΠΑ, όσοι δεν μπορούν να περιμένουν, πληρώνουν στους μεταπωλητές απίστευτα ποσά για να βρουν θέση στην μοναδική αίθουσα IMAX 70 mm της Νέας Υόρκης — με τις ζητούμενες τιμές να ξεπερνούν τα 1.000 δολάρια ανά θέση. Ένας πωλητής στο eBay, με την πονηριά του Οδυσσέα και την προνοητικότητα της Αθηνάς, πρόσφερε ζεύγη εισιτηρίων για το AMC Lincoln Square 13 στην Upper West Side στην εκπληκτική τιμή των 999 δολαρίων το ζεύγος — και κατάφερε να πουλήσει τρία ζεύγη. Άλλες αγγελίες στο eBay περιλάμβαναν 998 δολάρια για έξι «προνομιακές θέσεις» και 899 δολάρια για τρεις θέσεις στις πίσω σειρές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">'I’ve Been Scammed Left and Right': Demand for 'Odyssey' Tickets Gives Rise to Sketchy Scalpers <a href="https://t.co/S0zssgcwIG">https://t.co/S0zssgcwIG</a></p>— Variety (@Variety) <a href="https://x.com/Variety/status/2079327910284894575?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ένας θρασύς μεταπωλητής ζητούσε 7.000 δολάρια για πέντε εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε βρει ακόμη κανέναν ενδιαφερόμενο. Μια σελίδα στο Reddit αφιερωμένη στους κινηματογραφόφιλους της Νέας Υόρκης πλημμύρισε από απελπισμένες εκκλήσεις για εισιτήρια ώστε να δουν την ταινία όπως την είχε σχεδιάσει ο Νόλαν -στις σπάνιες οθόνες IMAX που μπορούν να προβάλουν ταινία 70 mm, την υψηλότερη ανάλυση που υπάρχει. «Θέλω μόνο ένα εισιτήριο για 70 mm… με πονάει που δεν μπορώ να βρω ούτε ένα εισιτήριο για μια μέρα, και ακούω ότι κάποιοι δεν εμφανίστηκαν καν στην ταινία», έγραψε ένας χρήστης. «Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, αν δεν είστε σίγουροι ή σκοπεύετε να μην πάτε, δώστε μου το εισιτήριό σας, σας παρακαλώ. Καλώ τον ίδιο τον Δία». Υπάρχουν περίπου 40 κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως με πραγματικές μεγάλες οθόνες IMAX 70 mm, γεγονός που συμβάλλει στο τρελό επίπεδο της ζήτησης. Το AMC Lincoln Square 13 είναι ο μοναδικός τέτοιος χώρος στη Νέα Υόρκη, με μια τεράστια οθόνη ύψους 22 μέτρων και πλάτους 30 μέτρων, που είναι η μεγαλύτερη στη χώρα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">The Odyssey filminde kullanılan 70 mm IMAX teknolojisini destekleyen ve desteklemeyen sinema salonlarındaki görüntüler karşılaştırıldı. <a href="https://t.co/FNPnhuehvX">https://t.co/FNPnhuehvX</a> <a href="https://t.co/lqwQosc3bw">pic.twitter.com/lqwQosc3bw</a></p>— Onedio (@onedio) <a href="https://x.com/onedio/status/2077740146892411186?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Απατεώνες και στο Λος Άντζελες για την Οδύσσεια

Η εφημερίδα «The California Post» εντόπισε πολλά εισιτήρια για προβολές IMAX 70MM σε πλατφόρμες μεταπώλησης, σε τιμές πολύ υψηλότερες από τη συνήθη τιμή των εισιτηρίων κινηματογράφου. Οι περισσότερες αγγελίες αφορούσαν τον μοναδικό κινηματογράφο AMC στην περιοχή που προβάλλει ταινίες σε IMAX 70MM — το Universal CityWalk. Μια αγγελία για τις 14 Αυγούστου στο ίδιο κινηματογραφικό θέατρο της Universal παρουσίαζε τέσσερις θέσεις προς πώληση στην τέταρτη σειρά από το πίσω μέρος, ελαφρώς μετατοπισμένες προς τα αριστερά, για περίπου 500 δολάρια. Αρκετά εισιτήρια που είχαν αναρτηθεί στο eBay για προβολές της ταινίας στην Καλιφόρνια πωλήθηκαν πράγματι για εκατοντάδες δολάρια. Μια αγγελία παρουσίαζε μάλιστα έξι εισιτήρια για μια προβολή IMAX 70MM στο Universal CityWalk που πωλήθηκαν για 1.400 δολάρια. Οι θαυμαστές έχουν ταξιδέψει με αεροπλάνο, αυτοκίνητο και τρένο για να δουν την ταινία σε αυτή την τεράστια μορφή προβολής. Ένας κωφός θαυμαστής ταξίδεψε 300 μίλια για να παρακολουθήσει μια προβολή της ταινίας «Η Οδύσσεια» σε IMAX 70MM, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν υπότιτλοι. «Είναι ένα συμβιβασμό που είμαι πρόθυμος να αποδεχτώ», δήλωσε στην εφημερίδα The New York Times. «Η οπτική εμπειρία είναι πολύ σπουδαία για να τη χάσω.»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Odyssey is the first movie ever shot entirely on IMAX film, so IMAX 70mm shows you the whole thing: the full 1.43:1 frame, floor to ceiling, every inch Nolan captured. It's the largest, highest resolution format in the world, and only 41 theaters on the planet can actually… <a href="https://t.co/GkQDRmQhfZ">pic.twitter.com/GkQDRmQhfZ</a></p>— Filmatic (@itsFilmatic) <a href="https://x.com/itsFilmatic/status/2077856110501863676?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>