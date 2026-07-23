Πάτρα: Κινητοποίηση σήμερα για το Καραμανδάνειο - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του Ακτινολογικού Τμήματος

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων προγραμματίζεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Η κινητοποίηση οργανώνεται με αφορμή τα προβλήματα στελέχωσης του Ακτινολογικού Τμήματος, τα οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, επηρεάζουν τη λειτουργία του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας.

Ανησυχία για τη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος

Στην ανακοίνωση των φορέων επισημαίνεται ότι το Ακτινολογικό Τμήμα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Όπως αναφέρεται, το νοσοκομείο είχε περιοριστεί τα τελευταία χρόνια σε δύο ακτινολόγους, ενώ μετά την παραίτηση ενός εξ αυτών, η λειτουργία του βασίζεται πλέον σε μία μόνιμη ακτινολόγο, με τη συνδρομή δύο ιδιωτών ακτινολόγων μερικής απασχόλησης.

Οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ακόμη ότι, παρά τις εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας για ενίσχυση του τμήματος, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.

Αιτήματα για μόνιμες προσλήψεις

Οι διοργανωτές ζητούν την άμεση στελέχωση του Ακτινολογικού Τμήματος με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη συνολική ενίσχυση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι απαιτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γιατρών, αξιοπρεπείς αμοιβές και μέτρα που θα ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανάγκες των παιδιατρικών υπηρεσιών.

Κάλεσμα στη συγκέντρωση

Η Δημοτική Αρχή Πατρέων γνωστοποίησε ότι συμμετέχει στις πρωτοβουλίες των φορέων και καλεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση έξω από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, διεκδικώντας την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου και ειδικότερα του Ακτινολογικού Τμήματος.