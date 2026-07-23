Η τραγική ιστορία της 16χρονης Βάντας Πιέρρη από την Κέρκυρα που χάθηκε στα νερά του Μον Ρεπό το καλοκαίρι του 1951

Στις 17 Αυγούστου 1951, η Κέρκυρα βίωσε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της.

Η 16χρονη Βάντα Πιέρρη, μαθήτρια του Γαλλικού Ινστιτούτου και μέλος γνωστής οικογένειας του νησιού, έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Μον Ρεπό, σε ένα περιστατικό που έμελλε να μείνει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη των κατοίκων.

Εκείνη την εποχή, η Ελλάδα προσπαθούσε ακόμη να επουλώσει τις πληγές του πολέμου.

Το καλοκαίρι αποτελούσε μια μικρή ανάσα ξεγνοιασιάς για τους κατοίκους του νησιού. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα πρωινό στην πιο γνωστή παραλία της πόλης θα κατέληγε σε μια τραγωδία που θα έμενε στην ιστορία.

Η Βάντα Πιέρρη, κόρη του διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Κέρκυρα, είχε πάει για μπάνιο μαζί με τον φίλο της, Γιώργο Αθανάσαινα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής, οι δύο νέοι απομακρύνθηκαν σταδιακά από την ακτή, κολυμπώντας ολοένα και βαθύτερα όταν δέχθηκαν ξαφνικά επίθεση από καρχαρία.

«Τι έχεις;»

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία» περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν:

«Η Βάντα όταν είδε τον συνοδόν της να γίνεται κάτωχρος, διότι αντελήφθη τον κίνδυνον, τον ηρώτησε:

-Τι έχεις;

-Δεν είναι τίποτε, της απάντησε εκείνος δια να μην τρομάξη. Είναι ένα δελφίνι…».

Τα όσα τραγικά ακολούθησαν παραμένουν μέχρι σήμερα χαραγμένα στις μνήμες των κατοίκων της Κέρκυρας, αφού -τουλάχιστον εκεί - το συμβάν δεν ξεχάστηκε ποτέ.