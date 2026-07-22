Δήμος Πατρέων: Παύση εργασιών σε έργα του Δήμου λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Παύση εργασιών ζήτησε ο Δήμος λόγω καύσωνα από τις κατασκευαστικές εταιρείες που απασχολούνται σε έργα του Δήμου.

Η ανακoίνωση του Δήμου αναφέρει:

Λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένεται να επικρατήσουν και σήμερα στην περιοχή μας, με επιστολή του προς τις κατασκευαστικές εταιρείες που απασχολούνται σε έργα του Δήμου Πατρέων, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αποστόλης Αγγελής, τις ενημερώνει να προχωρήσουν σε παύση των εργασιών, από την 1 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.