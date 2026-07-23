Τηλεφωνικές απάτες με AI: Η νέα συμβουλή των ειδικών όταν σηκώνετε το τηλέφωνο

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε, αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες.

Οι παραδοσιακές ηλεκτρονικές απάτες, που βασίζονταν σε πρόχειρα email, κακογραμμένα μηνύματα ή εμφανώς ύποπτες ιστοσελίδες, δίνουν πλέον τη θέση τους σε πολύ πιο εξελιγμένες τεχνικές εξαπάτησης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κλωνοποίηση φωνής, μια πρακτική που αξιοποιεί εργαλεία AI για να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φωνή ενός πραγματικού ανθρώπου.

Η νέα αυτή απειλή προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί έχουν αλλάξει ακόμη και τις καθημερινές τους συνήθειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική συντάκτρια Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους, η οποία έχει επιλέξει να μην μιλά πρώτη όταν δέχεται κλήση από άγνωστο αριθμό. Περιμένει πρώτα να ακούσει τον συνομιλητή της, καθώς ακόμη και ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχογραφημένης ομιλίας ενδέχεται να αρκούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου της φωνής της.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Οι επιτήδειοι αποκτούν ένα σύντομο ηχητικό δείγμα από τηλεφωνική συνομιλία, βίντεο ή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργούν μια συνθετική φωνή που ακούγεται σχεδόν πανομοιότυπη με την αυθεντική.

Στη συνέχεια επικοινωνούν με συγγενείς ή στενούς φίλους του θύματος, ισχυριζόμενοι ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη ή ότι απαιτείται άμεσα οικονομική βοήθεια. Η πίεση του χρόνου και η συναισθηματική φόρτιση οδηγούν συχνά τα θύματα σε βιαστικές αποφάσεις, χωρίς να προλάβουν να επαληθεύσουν αν η κλήση είναι πραγματική.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις θα γίνονται ολοένα πιο αποτελεσματικές, καθώς τα εργαλεία AI εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Παράλληλα, το κόστος χρήσης τους μειώνεται, γεγονός που διευκολύνει την εξάπλωση τέτοιων πρακτικών σε μεγάλη κλίμακα. Ήδη στη Βρετανία έχουν καταγραφεί περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια περιστατικά οικονομικής απάτης μέσα σε έναν χρόνο, με τις συνολικές απώλειες να ανέρχονται σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια λίρες.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι τα παραδοσιακά «σημάδια» μιας απάτης εξαφανίζονται. Τα εμφανή ορθογραφικά λάθη, η κακή σύνταξη ή οι πρόχειρες ιστοσελίδες αντικαθίστανται από άρτια διαμορφωμένα κείμενα, πειστικά email και ιστοσελίδες που δύσκολα ξεχωρίζουν από τις αυθεντικές.

Πώς μπορούν να προστατευθούν οι πολίτες

Οι ειδικοί συνιστούν στις οικογένειες να συμφωνήσουν εκ των προτέρων σε μια μυστική λέξη ή φράση, την οποία θα γνωρίζουν μόνο τα κοντινά τους πρόσωπα. Αν κάποιος επικοινωνήσει ζητώντας χρήματα ή βοήθεια, η χρήση της συγκεκριμένης λέξης μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται κάθε οικονομική συναλλαγή υπό καθεστώς πίεσης. Κλήσεις που επικαλούνται επείγουσες καταστάσεις, ζητούν απόλυτη μυστικότητα ή προτείνουν ασυνήθιστους τρόπους πληρωμής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι πάντοτε η επικοινωνία με το πρόσωπο που υποτίθεται ότι χρειάζεται βοήθεια μέσω του γνωστού αριθμού τηλεφώνου του ή, όταν πρόκειται για τράπεζα ή δημόσια υπηρεσία, μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Παράλληλα, οι παλιές τακτικές αντιμετώπισης, όπως η προσπάθεια να παραμείνει κάποιος περισσότερη ώρα στη γραμμή με έναν απατεώνα, θεωρούνται πλέον αναποτελεσματικές. Αντίθετα, όσο διαρκεί μια συνομιλία τόσο αυξάνεται η πιθανότητα συλλογής επιπλέον ηχητικού υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί για νέες επιθέσεις.



Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: σε κάθε ύποπτη επικοινωνία απαιτούνται ψυχραιμία, διασταύρωση των πληροφοριών και αποφυγή κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων ή αποστολής χρημάτων. Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η επιβεβαίωση από μια δεύτερη αξιόπιστη πηγή αποτελεί την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις ολοένα πιο εξελιγμένες ψηφιακές απάτες.