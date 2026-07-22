Καραμανδάνειο: «Κλειστόν» το Ακτινολογικό και για 10 μέρες του Αυγούστου;

Οριακή παραμένει η κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, καθώς η σοβαρή υποστελέχωση του Ακτινολογικού Τμήματος δημιουργεί διαδοχικά κενά στη λειτουργία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το τμήμα αναμένεται να τεθεί εκ νέου εκτός λειτουργίας από τις 31 Ιουλίου και για περίπου δέκα ημέρες, καθώς η μοναδική μόνιμη ακτινολόγος θα κάνει χρήση της κανονικής της άδειας, ωστόσο δεν έχει βρεθεί, μέχρι στιγμής, τρόπος πλήρους κάλυψης του συγκεκριμένου διαστήματος και εφόσον δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά που θα χρειαστούν υπερηχογραφικό ή άλλο απεικονιστικό έλεγχο θα πρέπει να διακομίζονται με ασθενοφόρο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια να επιστρέφουν στο Καραμανδάνειο.

Πρόκειται για μια διαδικασία που προκαλεί πρόσθετη ταλαιπωρία στα παιδιά και στις οικογένειές τους, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν ήδη προειδοποιήσει για τους κινδύνους που δημιουργούν οι συνεχείς μετακινήσεις μικρών ασθενών, ακόμη και για τη διενέργεια ενός υπερηχογραφήματος.

Είχε κλείσει ξανά για τέσσερις ημέρες

Το νέο κενό έρχεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη αναστολή λειτουργίας του Ακτινολογικού, με αποτέλεσμα περιστατικά να μεταφέρονται στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας. Για την κατάσταση έχουν ενημερώσει τον εισαγγελέα οι γιατροί του Καραμανδανείου, θέτοντας υπόψη του τα προβλήματα και τους πιθανούς κινδύνους για τους μικρούς ασθενείς.

Συγκέντρωση στο Καραμανδάνειο

Οι αντιδράσεις για την υποστελέχωση κλιμακώνονται. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας και οι εργαζόμενοι καλούν φορείς και πολίτες σε συγκέντρωση την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 19:30, στο προαύλιο του Καραμανδανείου. Βασικό αίτημα είναι η άμεση προκήρυξη και κάλυψη μόνιμων θέσεων ακτινολόγων, ώστε η λειτουργία ενός κρίσιμου τμήματος να μην εξαρτάται από προσωρινές συμβάσεις, περιορισμένες ώρες ιδιωτών και την υπερεφημέρευση μίας γιατρού.