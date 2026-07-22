«Ξεσηκωμός» στα «Τσιγγάνικα» της Κάτω Αχαΐας: Ζητούν άμεση λύση για τους δρόμους- «Είμαστε 6.000 κάτοικοι, και δεν μας σέβονται»- ΦΩΤΟ

Την άμεση παρέμβαση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή «Τσιγγάνικα» της Κάτω Αχαΐας και συγκεκριμένα της οδού Εθνάρχου Μακαρίου -όπως μόνοι τους την έχουν ονομάσει, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ονοματοδοσία- ζητούν οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν ήδη απευθυνθεί τόσο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσο και στον Συνήγορο του Πολίτη.

Όπως καταγγέλλουν, εδώ και χρόνια έρχονται αντιμέτωποι με λάσπες και λιμνάζοντα νερά τον χειμώνα και μεγάλες ποσότητες σκόνης το καλοκαίρι, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί οριστική λύση, ενώ κάνουν λόγο και για ρατσιστική αντιμετώπιση και απαξίωση των αιτημάτων τους.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο εκπρόσωπος των κατοίκων Χρήστος Τσούλης αναφέρει ότι στην περιοχή υπάρχουν μόνιμες κατοικίες και οικογένειες που, ανάλογα με την εποχή, έρχονται αντιμέτωπες είτε με λάσπες και λιμνάζοντα νερά είτε με μεγάλες ποσότητες σκόνης. «Τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν έξω να παίξουν. Τον χειμώνα είναι μέσα στις λάσπες, ενώ το καλοκαίρι αναπνέουμε όλη αυτή τη σκόνη», επισημαίνει. Όπως λέει, τα προβλήματα γίνονται ιδιαίτερα έντονα όταν σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καθώς οι χωμάτινοι δρόμοι μετατρέπονται σε δύσβατα σημεία.

Επίσης, υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά στις περιουσίες τους, χωρίς όμως να διαθέτουν τις βασικές υποδομές που θα έπρεπε να συνοδεύουν μια κατοικημένη περιοχή. «Μιλάμε για σπίτια 20 οικογενειών, των οποίων συνολικά η αξία ξεπερνά, κατά την εκτίμησή μας, ακόμη και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι σωστό να υποβαθμίζονται οι περιουσίες μας εξαιτίας της κατάστασης του δρόμου», αναφέρει.

«Στηρίζουμε καθημερινά την τοπική κοινωνία»

Ο κ. Τσούλης δηλώνει ότι κατοικεί στην περιοχή από το 1992 και τονίζει πως οι οικογένειες που ζουν εκεί αποτελούν οργανικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. «Είμαστε ενταγμένοι στον κοινωνικό ιστό και στηρίζουμε καθημερινά την τοπική αγορά. Πρόκειται για ανθρώπους που εργάζονται, έχουν οικογένειες και θέλουν να ζουν σε μια καθαρή και αξιοπρεπή περιοχή. Δεν είμαστε Ρομά, δεν μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Είμαστε τσιγγάνοι, που επί τέσσερις δεκαετίες πληρώνουμε κανονικά φόρους και δημοτικά τέλη», σημειώνει.

Επίσης, εκφράζει την πικρία του για τις αντιδράσεις που, όπως λέει, καταγράφονται κάθε φορά που το πρόβλημα αναδεικνύεται δημόσια. Κάνει λόγο για απαξιωτικά και ρατσιστικά σχόλια, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι στα «Τσιγγάνικα», που πλέον φτάνουν τους 6.000 δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλοι πολίτες του δήμου. «Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μία μιλάμε για κοινωνική ένταξη και από την άλλη μια ολόκληρη περιοχή παραμένει χωρίς τις απαραίτητες υποδομές», δηλώνει.

Οι αιτήσεις και η απάντηση του Δήμου

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των κατοίκων, για το πρόβλημα έχουν κατατεθεί έγγραφες αιτήσεις προς τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, συνοδευόμενες από υπογραφές και φωτογραφικό υλικό. Ο κ. Τσούλης αναφέρει ότι έχει απευθυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ζητώντας να εξεταστεί η υπόθεση και να υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο Δήμος γνωρίζει την κατάσταση της οδοποιίας στην περιοχή και έχει συμπεριλάβει το ζήτημα στις γενικότερες τεχνικές του διεκδικήσεις. Στην ίδια απάντηση σημειώνεται ότι δεν αρκεί μια απλή ασφαλτόστρωση, αλλά απαιτείται ολοκληρωμένο έργο αστικής οδοποιίας, με υπόστρωση, όμβρια ύδατα και τις αναγκαίες συνοδευτικές παρεμβάσεις. Το κόστος, σύμφωνα με τον Δήμο, υπερβαίνει τις δυνατότητες των τακτικών εσόδων του και γι’ αυτό απαιτείται η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο κ. Τσούλης, ωστόσο, επισημαίνει ότι οι κάτοικοι ακούν εδώ και καιρό πως το αίτημά τους αποτελεί προτεραιότητα, χωρίς να έχουν δει μέχρι σήμερα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Μας είπαν από πέρυσι ότι θα το εξετάσουν και ότι θα ενταχθεί σε πρόγραμμα, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Βλέπουμε ασφαλτοστρώσεις να πραγματοποιούνται σε άλλα σημεία και εμείς εξακολουθούμε να περιμένουμε».

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σύμφωνα με έγγραφα, όπως λέει ο κ. Τσούλης, προκύπτει ακόμη ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση παρενέβη αυστηρά, τονίζοντας ότι η υπόθεση αφορά ζητήματα «κοινωνικής ισότητας» και προειδοποιώντας τη δημοτική αρχή ότι η άρνηση συνεργασίας μπορεί να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ο Συνήγορος του Πολίτη φέρεται να έθεσε τελικά την υπόθεση στο αρχείο, καθώς ο Δήμος αναγνώρισε το πρόβλημα, επικαλέστηκε έλλειψη οικονομικών πόρων και δεσμεύτηκε να αναζητήσει κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Για τους κατοίκους, ωστόσο, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η μετάβαση από τις έγγραφες δεσμεύσεις στην υλοποίηση του έργου. «Έρχεται ξανά ο χειμώνας και φοβόμαστε ότι με τις πρώτες δυνατές βροχές θα ζήσουμε τα ίδια. Ζητάμε να μας πουν πότε και με ποιον τρόπο θα δοθεί λύση», καταλήγει ο Χρήστος Τσούλης.