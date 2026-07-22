«Γωνιά του Βιβλίου»: Κι έτσι ξαφνικά ένα καλοκαίρι όπου όλοι διαβάζουν Οδύσσεια

Μιλήσαμε με την Ασπασία Παπαχρήστου για τα κυρίαρχα best sellers των ημερών
Δεν είναι μόνο ότι «σπάει ταμεία» στα σινεμά η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν με το all star cast.
Η επιδραστικότητα της ταινίας αποτυπώνεται και στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Μιλήσαμε με την Ασπασία Παπαxρήστου στη «Γωνιά του Βιβλίου» της Αγίου Νικολάου και επιβεβαιώνει το γεγονός. Ο περισσότερος κόσμος θέλει να ανακαλύψει ξανά το έπος και όχι ως μελέτη ή διασκευή. Ζητάει το γνήσιο κείμενο σε διαφορετικές μεταφράσεις.
Ποιος θα έλεγε πως θα επιστρέφαμε στο μάθημα των σχολικών μας χρόνων; Μεγάλη ζήτηση έχει η Οδύσσεια του φιλέλληνα Bρετανού ηθοποιού Στίβεν Φράι, οι οποίος αναδιηγείται το ομηρικό ποίημα με σύγχρονη αφηγηματική ζωντάνια, οξυδέρκεια και χιούμορ. Όμως οι αναγνώστες επιλέγουν και άλλους μεταφραστές όπως τον αξεπέραστο Νίκο Καζαντζάκη.
Παράλληλα, σημειώνει τεράστια επιτυχία το ιστορικό μυθιστόρημα «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» που αφορά στην ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού και της αποσύνθεσης μιας χώρας. Ο συγγραφέας David Ucles, στρέφει το βλέμμα στον Ισπανικό Εμφύλιο μέσα από έρευνα 15ετίας. Το βιβλίο του είναι πολυβραβευμένο, έχει μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες κι έχει πουλήσει περισσότερα από 400.000 αντίτυπα διεθνώς.
Επίσης , είναι περιζήτητα τα τελευταία βιβλία των Χρήστου Χωμενίδη και Λένας Διβάνη. Το «Δεκατρία» και το «Εκεί που τελειώνει ο κόσμος». Ο πρώτος μιλάει για τα πρώτα χρόνια της ζωής του ως συνέχεια της «Νίκης» και η δεύτερη για μια ανδρική φιλία που γκρεμίζεται στο βωμό της ανθρωποφαγίας της εξουσίας.
Επιτυχία σημειώνει και η Θεσσαλονικιά λογοτέχνιδα Μαρία Συτμαλίδου που καταπιάνεται θεματικά με την οικογενειακή βία. Τίτλος; «Το Κουμπί». Μια γυναίκα διηγείται την ιστορία τριών γενιών γυναικών της οικογένειάς της, καθώς ράβει το κουµπί στο πουκάµισο του συζύγου που την εγκαταλείπει.
Όπως μας εξήγησε η Ασπασία Παπαχρήστου έχει ξεφυτρώσει και ένα καινούριο trend στην αγορά του βιβλίου, που αφορά στην επίλυση γρίφων όχι ως παιδικό παιχνίδι αλλά ως εγκεφαλική διαδικασία με αινίγματα ή ανακάλυψη ενόχων.
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