«Γωνιά του Βιβλίου»: Κι έτσι ξαφνικά ένα καλοκαίρι όπου όλοι διαβάζουν Οδύσσεια

Μιλήσαμε με την Ασπασία Παπαχρήστου για τα κυρίαρχα best sellers των ημερών

Δεν είναι μόνο ότι «σπάει ταμεία» στα σινεμά η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν με το all star cast. Η επιδραστικότητα της ταινίας αποτυπώνεται και στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Μιλήσαμε με την Ασπασία Παπαxρήστου στη «Γωνιά του Βιβλίου» της Αγίου Νικολάου και επιβεβαιώνει το γεγονός. Ο περισσότερος κόσμος θέλει να ανακαλύψει ξανά το έπος και όχι ως μελέτη ή διασκευή. Ζητάει το γνήσιο κείμενο σε διαφορετικές μεταφράσεις. Ποιος θα έλεγε πως θα επιστρέφαμε στο μάθημα των σχολικών μας χρόνων; Μεγάλη ζήτηση έχει η Οδύσσεια του φιλέλληνα Bρετανού ηθοποιού Στίβεν Φράι, οι οποίος αναδιηγείται το ομηρικό ποίημα με σύγχρονη αφηγηματική ζωντάνια, οξυδέρκεια και χιούμορ. Όμως οι αναγνώστες επιλέγουν και άλλους μεταφραστές όπως τον αξεπέραστο Νίκο Καζαντζάκη.