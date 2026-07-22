ΕΣΗΕΠΗΝ: Στην Πάτρα σήμερα ημερίδα για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα φιλοξενεί σήμερα ημερίδα διαβούλευσης με θέμα το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων», την οποία διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των βασικών αξόνων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και η ανάπτυξη διαλόγου γύρω από την προστασία των δημοσιογράφων, τη φυσική και ψηφιακή τους ασφάλεια, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Οι θεματικές ενότητες

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και ο ρόλος της Task Force που έχει αναλάβει την υλοποίησή του. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις για:

το Διεθνές Κέντρο Προστασίας και Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων (ICSJ),

τη φυσική ασφάλεια των δημοσιογράφων και την κάλυψη γεγονότων σε εμπόλεμες ζώνες,

την αντιμετώπιση των καταχρηστικών αγωγών κατά δημοσιογράφων (SLAPPs),

την ψηφιακή ασφάλεια και τις διαδικτυακές απειλές,

τη δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς.

Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ., του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, της ΕΡΤ, της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΗΕΠΗΝ, του ΑΠΕ-ΜΠΕ, της νομικής κοινότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις δημοσιογράφων.

Τις εργασίες ανοίγουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, με χαιρετισμούς, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος και ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Παναγιωτόπουλος και θα ακολουθήσουν θεσμικές παρεμβάσεις από την πρόεδρο και τη διευθύνουσα σύμβουλο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς και από τους προέδρους της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΗΕΠΗΝ.

Παρουσίαση του Μουσείου Τύπου

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης, ενώ θα παρουσιαστούν και τα συμπεράσματα των εργασιών.