Αχαΐα: Έσβησε η φωτιά στο Ριόλο

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά εκδηλώθηκε σε χωράφι στο Ρίόλο στη Δυτική Αχαΐα. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική με 5 οχήματα.

ΝΕΟΤΕΡΟ: Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Ριόλο.

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