Αχαΐα: Έσβησε η φωτιά στο Ριόλο

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής
ΝΕΟΤΕΡΟ: Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Ριόλο.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά εκδηλώθηκε σε χωράφι στο Ρίόλο στη Δυτική Αχαΐα. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική με 5 οχήματα.
ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης
Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr