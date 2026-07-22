Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα: Έσβησε η φωτιά στο Ριόλο

Αχαΐα: Έσβησε η φωτιά στο Ριόλο

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

ΝΕΟΤΕΡΟ: Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Ριόλο.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά εκδηλώθηκε σε χωράφι στο Ρίόλο στη Δυτική Αχαΐα. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική με 5 οχήματα.

Ειδήσεις Τώρα

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτα χθες βράδυ μέσα στο Γαρδίκι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Ριόλος
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac ","\u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae ","\u03a1\u03b9\u03cc\u03bb\u03bf\u03c2"]
838882
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις