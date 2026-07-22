ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας, ενώ σε επιστολή του ανέφερε πως θα παραδώσει την βουλευτική έδρα και σημείωσε πως η απόφασή του είναι αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων, ενώ ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσει την πολιτική και κοινωνική του δράση εκτός Βουλής.

Σε δήλωσή του, ο Βασίλης Κόκκαλης επισημαίνει ότι «η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει», ενώ σε αντίθεση με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν ο ίδιος αποφάσισε να παραδώσει και την έδρα του.

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ – τουλάχιστον σε πρώτη φάση – δεν φαίνεται να χάνει την έδρα του καθώς αυτή περνά στον επιλαχόντα Ιωάννη Καριπίδη, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα την αποδεχθεί.

Ο Βασίλης Κόκκαλης απέστειλε την σχετική επιστολή στο Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

«Θα συνεχίσω τη μάχη από άλλα μετερίζια»

Στη δήλωσή του, ο κ. Κόκκαλης υπογραμμίζει ότι η αποχώρησή του από τη Βουλή δεν σημαίνει και αποχώρηση από τη δημόσια ζωή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη».

Τονίζει ότι «η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος», ενώ προσθέτει πως «χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία».

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα, επισημαίνει ακόμη ότι «σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις».

Με την παραίτησή του, ο Βασίλης Κόκκαλης γίνεται ο τέταρτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που επιλέγει αυτή τη διαδρομή, μετά τους Γιώργο Καραμέρο, Κατερίνα Νοτοπούλου και Συμεών Κεδίκογλου. Νωρίτερα σήμερα την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Μέχρι στιγμής, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει με παραίτηση οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης και Γιώργος Καραμέρος, ενώ με ανεξαρτητοποίηση έχουν αποχωρήσει οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Νίκος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός.