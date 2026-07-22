Διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά

Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Λόγω της διαρροής αερίου στο βενζινάδικο στο Πειραιά, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο σημεία:

στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη

στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.