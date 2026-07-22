Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι σχολές με τη μεγαλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση- Ποια τμήματα ξεχωρίζουν στην αγορά εργασίας

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων δεν επιλέγουν πλέον μόνο με βάση το ενδιαφέρον τους για ένα επιστημονικό αντικείμενο ή τη βάση εισαγωγής μιας σχολής.

Η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν το μηχανογραφικό δελτίο, καθώς η προοπτική εύρεσης εργασίας και οι δυνατότητες εξέλιξης στην αγορά απασχόλησης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ορισμένα τμήματα ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα υψηλές προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ιατρική Σχολή, οι απόφοιτοι της οποίας εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης, είτε μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ιδιωτικού τομέα είτε με καριέρα στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα ισχυρές παραμένουν και οι προοπτικές για τους αποφοίτους της Φαρμακευτικής, οι οποίοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε φαρμακεία, νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης αλλά και στον χώρο των κλινικών μελετών.

Σημαντική ζήτηση καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και για τους αποφοίτους των πολυτεχνικών τμημάτων. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) συγκαταλέγεται στις πλέον περιζήτητες σχολές, καθώς οι απόφοιτοί του βρίσκουν εργασία σε τομείς όπως η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και οι αυτοματισμοί. Αντίστοιχα, το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (CEID) παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απορρόφησης, με τους αποφοίτους να απασχολούνται ως προγραμματιστές, μηχανικοί λογισμικού, ειδικοί κυβερνοασφάλειας, αναλυτές δεδομένων και στελέχη εταιρειών τεχνολογίας, συχνά και σε διεθνείς επιχειρήσεις μέσω εξ αποστάσεως εργασίας.

Ισχυρές παραμένουν οι προοπτικές και για τους αποφοίτους των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, καθώς και Χημικών Μηχανικών, με την αυξημένη δραστηριότητα στους τομείς των κατασκευών, των μεγάλων έργων υποδομής, της ενέργειας και της βιομηχανίας να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Από τον χώρο των οικονομικών επιστημών, τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών προσφέρουν επίσης αξιόλογες επαγγελματικές προοπτικές, ιδιαίτερα για όσους αποκτήσουν εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως τα χρηματοοικονομικά, η λογιστική, η ανάλυση δεδομένων και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Αντίθετα, σε σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης, όπως η Φιλολογία, η Ιστορία-Αρχαιολογία, η Φιλοσοφία και οι Θεατρικές Σπουδές, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι συνήθως πιο απαιτητική, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες και σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές ή πρόσθετη εξειδίκευση.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής και Μαθηματικών, όπου οι προοπτικές είναι σημαντικές κυρίως για όσους συνεχίσουν με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές ή επιλέξουν καριέρα στην έρευνα, στη βιομηχανία ή στην εκπαίδευση.

Όπως επισημαίνουν σύμβουλοι σταδιοδρομίας, η επιλογή σχολής δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να μεταβάλουν σημαντικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό, πέρα από τις προοπτικές απασχόλησης, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα ενδιαφέροντα, οι δεξιότητες και η διάθεση για συνεχή επιμόρφωση, στοιχεία που θα καθορίσουν τη μελλοντική επαγγελματική πορεία κάθε αποφοίτου