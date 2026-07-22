Εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Η Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για το Σπουδαστικό έτος 2026 2027.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» https://pke.culture.gov.gr έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

α) Αίτηση η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον/την ενδιαφερόμενο/-η, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του/της, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. Η αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση https://pke.culture.gov.gr έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και απευθύνεται προς τη Σχολή ή τις Σχολές που ενδιαφέρουν τους/τις υποψήφιους/-ιες.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/-ιες επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μία αίτηση και επιλέγουν να την απευθύνουν στις Σχολές της επιλογής τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι/ιες δηλώνουν τη Σχολή ή τις Σχολές προς την/τις οποία/ες απευθύνουν την αίτησή τους.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου

ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι αλλοδαποί υποψήφιοι υποβάλλουν και πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

Σημειώνεται ότι οι Σχολές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην

ύπαρξη ισοτιμίας με ελληνικό απολυτήριο Λυκείου, για τους τίτλους

σπουδών που προέρχονται από την αλλοδαπή.



γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).



δ) Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για την ταυτοποίηση των υποψηφίων.



ε) Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/-ιες δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, συμπληρώνουν την αίτηση και την υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Πέραν των προαναφερόμενων δικαιολογητικών υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι: δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΜΚΑ, Εφόσον επιτύχουν στις Εξετάσεις θα αποκτήσουν ελληνικό ΑΜΚΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους σε Ανώτερη Σχολή.



στ) Οι υποψήφιοι/-ιες θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.



ζ) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Το σύνολο των αρχείων που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε χωρητικότητα τα 10ΜΒ.



Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους/στις υποψήφιους/-ιες. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.



Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:



α. Υποκριτική

Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.

Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.



Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι/-ες κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας.



1. Οι Εξετάσεις προγραμματίζεται να διενεργηθούν το διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και 23 Οκτωβρίου 2026. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. Το σχέδιο του Προγράμματος Εξετάσεων κοινοποιείται πριν την ανακοίνωσή του στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ, προκειμένου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Το Πρόγραμμα οριστικοποιείται μόνο μετά την εξασφάλιση της παρουσίας εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ. στις Εισαγωγικές Εξετάσεις και κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τους υποψήφιους/-ες που είναι απόφοιτοι/-ες Λυκείου. Για όσους/-ες δε διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου (εξαιρετικά ταλέντα του άρθρου 12 του ν.1158/81) οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ενώπιον Επιτροπής που συστήνεται από το ΥΠ.ΠΟ.



2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων στις 23 Οκτωβρίου 2026 για όλες τις Σχολές. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής εκάστης σχολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ. την ημέρα της ανακοίνωσής τους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» https://pke.culture.gov.gr.



3. Οι επιτυχόντες/-ούσες σπουδαστές/-άστριες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Α΄ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από τις 23 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2026.



4. Το διδακτικό έτος 2026-2027 για τους/τις πρωτοετείς σπουδαστές/-άστριες θα ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου 2026.



*Για να κατεβάσετε την αίτηση για τις εισαγωγικές εξετάσεις σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας:

https://www.dipethepatras.gr/el/dramaschool/2431/?nid=40881

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2610-623-730 και 693 231 1567.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή (10:00 – 14:00).

Λεωφόρος Όθωνος - Αμαλίας 6, Πάτρα

Πληροφορίες στο: www.patrasdramaschool.gr

Email: [email protected]