Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ -Θερμοκρασίες 40+ αλλά και μπουρίνια από το απόγευμα

Διπρόσωπος ο καιρός τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου από την ΕΜΥ.

Από την μία καύσωνας με θερμοκρασίας έως και 43 βαθμούς Κελσίου θα «λιώνουν» την χώρα και από την άλλη καταιγίδες και βροχές θα χτυπήσουν στην Μακεδονία και την Θράκη.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-07-2026/1800 C επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πέραν της προσθήκης της δεύτερης παραγράφου.

1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.