«Υπηρέτης δύο αφεντάδων» την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας

Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων», με τον απολαυστικό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, φιλοξενείται από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου, του δαιμόνιου υπηρέτη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα αξεπέραστο μωσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολίων για την ανθρώπινη φύση.

Στο πλευρό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου η καταξιωμένη ηθοποιός Φαίη Ξυλά, σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, χαρίζοντας στη σκηνή τη μοναδική της ενέργεια και ερμηνευτική δύναμη.

Γνωστός για τις πρωτότυπες και εκρηκτικές σκηνοθετικές του προσεγγίσεις, ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί έναν αξιόλογο θίασο, ζωντανεύοντας τη διαχρονική σάτιρα του Γκολντόνι με δυναμισμό, φαντασία και έντονο ρυθμό.

Έργο-σταθμός της παγκόσμιας κωμωδίας

Ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» γράφτηκε το 1745 και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της commedia dell'arte, το οποίο ο Κάρλο Γκολντόνι ανανέωσε, δίνοντάς του μια πιο δομημένη αφήγηση και πολυδιάστατους χαρακτήρες.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ο Τρουφαλντίνο, ένας φτωχός αλλά παμπόνηρος υπηρέτης, που για να εξασφαλίσει το φαγητό του αποφασίζει να εργαστεί ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν την απάτη του. Η απόφασή του αυτή οδηγεί σε μια αλληλουχία από ανατροπές, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα το έργο σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις.

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου, Μουσική: Βάιος Πράπας, Βοηθός Σκηνοθέτη: Άρης Κακλέας.

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Γιώργης Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Μουσικός επί σκηνής: Βάϊος Πράπας.

Διάθεση εισιτηρίων: more.com

Φυσικά σημεία πώλησης: Βιβλιοπωλείο «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916).

Γενική είσοδος: 23.00€