Πύργος: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης – Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Στην εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ταυτοποιώντας τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 12ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Ηλία Πύργου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εισήλθε στην αυλή της κατοικίας της ηλικιωμένης και, αφού την απώθησε ασκώντας σωματική βία, αφαίρεσε από τον λαιμό της μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Αμέσως μετά, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή, ενώ οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία οδήγησαν στην πλήρη ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.