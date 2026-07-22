Μαίρη Λίντα: Η μυθιστορηματική ζωή της σταρ από την Ηλεία, οι τρεις γάμοι και το «μεγάλο λάθος» που είχε παραδεχτεί δημόσια

«Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο» είχε πει στο παρελθόν η Μαίρη Λίντα για τον δεύτερο γάμο της

Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή, την Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026 στο Γηροκομείο Αθηνών, μετά από μια πολυκύμαντη ζωή για την οποία είχε μιλήσει στο παρελθόν και η ίδια. Η σχέση με τον Μανώλη Χιώτη, οι τρεις γάμοι της, η δολοφονία της μητέρας της όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της και η εξομολόγηση για κακοποίηση από τον δεύτερο σύζυγό της, ήταν ορισμένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ζωής και της πορείας της, που είχαν συζητηθεί ευρέως στο πέρασμα των χρόνων. Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε πολύ μικρή ηλικία. Με τον Μανώλη Χιώτη παντρεύτηκαν το 1958. Μαζί αποτέλεσαν ένα από τα πιο λαμπερά και επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, φέρνοντας επανάσταση στο λαϊκό τραγούδι με τον γρήγορο, «μοντέρνο» ήχο του Χιώτη. Εμφανίστηκαν μαζί σε δεκάδες κλασικές ελληνικές ταινίες της Finos Film και άλλων εταιρειών, ερμηνεύοντας ζωντανά τις επιτυχίες τους. Χρόνια αργότερα, η ίδια η Μαίρη Λίντα είχε μιλήσει με συγκίνηση για τον άνθρωπο που χαρακτήριζε ως τον μεγάλο έρωτα της ζωής της. «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου», είχε πει, αποκαλύπτοντας πως ο χωρισμός τους ήταν κάτι που μετάνιωσε βαθιά. «Για μένα ο Μανώλης ήταν τα πάντα. Μακάρι να με άκουγε από εκεί που βρίσκεται τώρα και να του έλεγα πόσο πολύ τον αγάπησα και τον λάτρεψα και θα συνεχίσω να έχω τα ίδια αισθήματα μέχρι το τέλος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω», είχε εξομολογηθεί.

Το 1964, το διάσημο ντουέτο αποφάσισε να κυνηγήσει το αμερικανικό όνειρο και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιτυχία τους ήταν τεράστια. Έφτασαν μέχρι τον Λευκό Οίκο, όπου ψυχαγώγησαν τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ενώ τους απονεμήθηκε και η πράσινη κάρτα παραμονής. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη και τις μεγάλες εμφανίσεις, η σχέση τους άρχισε να δοκιμάζεται. Η απόσταση από την Ελλάδα, η μοναξιά, η έντονη καθημερινότητα και οι συνεχείς εντάσεις έφεραν προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι. Η ίδια η Μαίρη Λίντα είχε αποκαλύψει πως η ζήλια του Μανώλη Χιώτη ήταν ένας από τους λόγους που η σχέση τους δυσκολεύτηκε. «Ο Μανώλης ήταν γνωστό πως ήταν ζηλιάρης, κι ειδικά εμένα με ζήλευε πολύ. Δεν τολμούσα να κοιτάξω κάπου, να μιλήσω με κάποιον, να δείξει κάποιος τον θαυμασμό του, οι σκηνές που διαδραματίζονταν ήταν ανεκδιήγητες», είχε πει. Η μεγάλη ρήξη ήρθε με αφορμή ένα βραχιόλι. Ο Χιώτης της είχε χαρίσει ένα κόσμημα με μεγάλα μπριγιάν, όμως κάθε φορά που το ζευγάρι καβγάδιζε, εκείνος ζητούσε πίσω το δώρο του. «Μανώλη μου μην το ξαναπείς, γιατί την επόμενη φορά μαζί με το βραχιόλι θα σου δώσω και διαζύγιο», του είχε πει. Όταν το περιστατικό επαναλήφθηκε, η ίδια πήρε τη δύσκολη απόφαση.

Μετά το διαζύγιό της από τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε τη μοναχοκόρη της, Εύα. Ο γάμος αυτός υπήρξε ιδιαίτερα τραυματικός για την ίδια. Όπως είχε αποκαλύψει η σπουδαία ερμηνεύτρια σε συνεντεύξεις της, ο δεύτερος σύζυγός της είχε εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά και την κακοποιούσε σωματικά. «Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου» είχε πει για το τέλος του δεύτερου γάμου της. Ο τρίτος γάμος ήταν σύντομος και λιγότερο προβεβλημένος από τους δύο πρώτους.

Μια άλλη γνωστή σχέση της που έφτασε πολύ κοντά στα σκαλιά της εκκλησίας αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, ήταν με τον γνωστό χορευτή και χορογράφο Τάκη Σαγιώρ, με τον οποίο χώρισαν μόλις μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο τους

Η δολοφονία της μητέρας της

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της, Βασιλικής Δημητροπούλου, υπήρξε η μεγαλύτερη και πιο σκοτεινή τραγωδία που σημάδεψε τη ζωή της Μαίρης Λίντα. Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1970 και απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη της εποχής. Η 70χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Αρχικά, η πρώτη εικόνα δεν πρόδιδε την αλήθεια. Η ηλικιωμένη βρέθηκε πεσμένη κοντά σε μια σόμπα με εγκαύματα, υποδηλώνοντας ότι έπιασαν φωτιά τα ρούχα της. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε ότι η γυναίκα είχε προηγουμένως στραγγαλιστεί, και ο δράστης είχε σκηνοθετήσει το «ατύχημα» βάζοντας φωτιά για να καλύψει τα ίχνη του. Το έγκλημα εξιχνιάστηκε δέκα ημέρες αργότερα χάρη σε ένα κομπολόι που ξέχασε ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος. Δράστης ήταν ένας γνώριμος της οικογένειας, ο οποίος μπήκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία, γνωρίζοντας ότι η μητέρα της διάσημης τραγουδίστριας ζούσε εκεί. Η Μαίρη Λίντα βρισκόταν τότε στο απόγειο της καριέρας της και το σοκ της απώλειας με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο της κόστισε βαθιά, αποτελώντας ένα τραύμα που κουβαλούσε σε όλη της τη ζωή.

Το ξεκίνημα και η λαμπρή καριέρα

Σε ηλικία μόλις 7 ετών, πήρε κρυφά την απόφαση να λάβει μέρος σε έναν διαγωνισμό ταλέντων στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ. Εντυπωσίασε τόσο πολύ τον σκηνοθέτη Ορέστη Λάσκο, που εκείνος τη «βάφτισε» επί σκηνής από Μαρία Δημητροπούλου σε Μαίρη Λίντα, ξεκινώντας αμέσως να βγάζει το δικό της μεροκάματο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της αλλά και στα μετέπειτα χρόνια, η σχέση της με την εταιρεία παραγωγής ξεπερνούσε τα στενά επαγγελματικά όρια. Η εταιρεία και οι άνθρωποί της τη στήριξαν σε πολλές δύσκολες προσωπικές και οικονομικές στιγμές.

Τραγούδια όπως τα «Ηλιοβασιλέματα», «Περασμένες μου αγάπες» και «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω» κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στροφών και ξεπούλησαν αμέσως. Οι δίσκοι αυτοί ακούγονταν ασταμάτητα σε κάθε γραμμόφωνο και τζουκ-μποξ της χώρας.