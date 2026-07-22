Μαίρη Λίντα: «Έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της»

Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της σπουδαίας Μαίρης Λίντα.

Η θρυλική τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια είχε βρει στέγη και φροντίδα στο Γηροκομείο Αθηνών και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.07.2026), σύμφωνα με ανακοίνωση του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών:

«Έφυγε από κοντά μας για την γειτονιά των αγγέλων η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου τα ξημερώματα (5.π.μ) στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.