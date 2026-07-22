Καλάβρυτα: Δυο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και ο Αγώνας Δρόμου «Ημεράσια» αυτό το σαββατοκύριακο

Επίσης, την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί φέτος ο Δήμος Καλαβρύτων για την προβολή και διάσωση του Θεάτρου Σκιών, έξω απ’ το Πέτρινο Κτίριο θα παρουσιαστεί η παράσταση Καραγκιόζη «Το Νησί των Κατεργαραίων» απ’ το Θέατρο Σκιών του νεαρού καραγκιοζοπαίχτη Δημήτρη Αντωνίου.

Με δυο σημαντικές θεατρικές παραστάσεις και με τον Αγώνα Δρόμου «Ημεράσια» συνεχίζονται το σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026» που οργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων .

Προς τιμήν της γινόταν από τους κατοίκους των Λουσών μεγάλη γιορτή, τα «Ημεράσια», με αγώνες όπου έπαιρναν μέρος και ξένοι. Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Λουσών «Ο Χελμός» και Δήμος Καλαβρύτων.

Ο θρύλος συνδέει το ιερό της Άρτεμης, που ιδρύθηκε τον 7ο αι. π.Χ., με τον Μελάμποδα, ο οποίος εκεί γιάτρεψε τις κόρες του Προίτου από την τρέλα. Από τότε ονόμασαν την Άρτεμη αυτή Ημέρα ή Ημερασία.

Επίσης, στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου με αφετηρία τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στους Κάτω Λουσούς ξεκινά ο Αγώνας Δρόμου 5 χιλιομέτρων «Ημεράσια» στη μνήμη του Ολυμπιονίκη Αριστόβουλου Πετμεζά.

Οι φετινές εκδηλώσεις, ως γνωστόν, είναι στο σύνολο τους αφιερωμένες στα 130 χρόνια του Οδοντωτού. Σε δήλωση του δε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος έχει αναφέρει ότι «τιμούμε με τον τρόπο αυτό μια σημαντική επέτειο για μια σιδηροδρομική υποδομή συνώνυμη της περιοχής μας και αναπόσπαστο στοιχείο της, ιστορικό και αναπτυξιακό. Και επιπλέον, διαμηνύουμε μέσα και απ’ τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων ότι ο Οδοντωτός δεν είναι απλά μια αμαξοστοιχία σε ράγες, είναι πολύ περισσότερο πνεύμονας ζωής, ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Είναι κομμάτι της ταυτότητας μας το οποίο δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ν’ ακυρώσει, καταργήσει ή συρρικνώσει».

«ΑΛΚΗΣΤΙΣ»

Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Χελμού θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Άλκηστις» του Ευριπίδη, απ’ την κεντρική σκηνή του Δήμου Μαραθώνα.

Λίγα λόγια για την παράσταση: «Το προσατυρικό στοιχείο της Άλκηστης προκαλεί εναλλαγή ψυχικών διαθέσεων σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι παρατηρείται σε οποιαδήποτε άλλη σωζόμενη Ελληνική τραγωδία. Πρόκειται για προσεκτικά υπολογισμένη εναλλαγή, που δεν καταστρέφει την ενότητα του όλου έργου. Ο Ευριπίδης έχει δώσει τα περισσότερα από τούτα τα αντικρουόμενα συναισθήματα με την εναλλαγή του σκότους και του φωτός σε ολόκληρο το έργο. Καμιά άλλη τραγωδία του δεν είναι κατασκευασμένη τόσο άψογα».

Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Γκεσούλη, η μουσική του Γιάννη Ψειμάδα, η μετάφραση του Θεάτρου Τέχνης, οι φωτισμοί του Κώστα Αγγέλου και η αφίσα του Κώστα Δασκαλάκη.

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Στέλλα Αργυρούδη, Ορέστης Ζακυνθινός, Μπάμπης Καλαϊτζάκης, Μαρία Κοντοθόδωρα, Νόνα Κοντοθόδωρα, Στεφανία Κωσταρέλου, Λάμπρος Πανόπουλος, Γιάννης Παππάς, Κυριάκος Σαββόγλου, Σωτηρία Τσέλιου - Παππά, Χρήστος Φίλιππας και τα παιδιά Στέφανος Καλαϊτζάκης, Αχιλλέας Κάργας και Νέστορας Κάργας.



«ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΜΕ… ΠΙΣΤΙΟΛΙ»

Στην πλατεία Χελμού, στις 9 το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο της Φανής Μυλωνά «Ένας Άγιος με… πιστόλι», απ’ την Θεατρική Σκηνή Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα, σε σκηνοθεσία του Νίκου Γκεσούλη. Τα σκηνικά είναι του Γιώργου Λέπουρη, οι φωτισμοί του Κώστα Αγγέλου, τα κοστούμια του Κωνσταντίνου Σκούντζου και η φωνογραφία του Φίλιππου Σδράλια.

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Μαρίνα Αντωνίου, Κώστας Δημητρέλης, Γιώργος Λέπουρης, Ελένη Δήμου, Τάσος Λιοδάκης, Εύη Μασιάλα, Όλγα Φωτίου και συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Σκούντζος και Ματίνα Μαντά.

Λίγα λόγια για το έργο: «Μια ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία όπου ένας… όχι και τόσο άγιος εμφανίζεται οπλισμένος με πιστόλι και ανατρέπει κάθε ισορροπία. Οκτώ διαφορετικοί άνθρωποι, ο καθένας με τα δικά του αδιέξοδα, μπλέκονται σε ένα απρόβλεπτο κουβάρι παρεξηγήσεων, αποκαλύψεων και αλλοπρόσαλλων συμβάντων, προσπαθώντας μάταια να βρουν λύση στα προβλήματά τους».