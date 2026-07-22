Σταύρος Γεωργίου: «Σχεδίαζε να πάει διακοπές με τις κόρες του στο Καρπενήσι»

Σχέδια για τις καλοκαιρινές του διακοπές έκανε ο Σταύρος Γεωργίου ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026) μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Τα πρώτα στοιχεία των αρχών δείχνουν πως ο θάνατος του ποινικολόγου προκλήθηκε από χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τη δολοφονία του, συνεχίζουν και αναζητούν στοιχεία που θα τους οδηγήσει στον δράστη.

Πελάτισσα του γνωστού ποινικολόγου ξέσπασε σε λυγμούς, στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας του. Περιέγραψε πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν καλός άνθρωπος και δικηγόρος και ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη. Αποκάλυψε δε πως την τελευταία φορά που συναντήθηκαν, την περασμένη Παρασκευή, της είπε πως σχεδίαζε να πάει στο Καρπενήσι με τις κόρες του για διακοπές.

Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του ήταν αυτές που τον βρήκαν νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος.

«Όταν τελειώσαμε το ραντεβού, μας είπε ότι θα πάει διακοπές με τις κόρες του στο Καρπενήσι, ήταν ευγενικός, μας υποστήριζε, ήταν η ελπίδα μου. Ήταν πολύ καλός δικηγόρος. Μου είχε πει ότι θα μας βοηθούσε, μας μίλαγε ανθρώπινα, φιλικά, μας έλεγε για την οικογένεια και τη ζωή του», λέει στις κάμερες ξεσπώντας στα κλάματα, η πελάτισσά του.

Οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, τις οποίες μεγάλωνε μόνος του με τη στήριξη της μητέρας του, έχασαν τον περασμένο Δεκέμβριο τη γιαγιά τους, που αποτελούσε βασικό στήριγμα της οικογένειας.

Για τις δύο δίδυμες αδελφές, ο πόνος είναι αβάσταχτος καθώς έχουν ήδη βιώσει την απώλεια της γιαγιάς τους και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χάνουν και τον πατέρα τους, μένοντας αντιμέτωπες με μια νέα, σκληρή πραγματικότητα.

Στο σημείο χτες το βράδυ έφτασε και ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου, εμφανώς συγκλονισμένος.

Ανησυχούσε και ο ίδιος για τον αδελφό του από το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, ενώ ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να τον δει.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.