Άνεμοι τύπου Foehn σήμερα εκτινάσσουν θερμοκρασία και κίνδυνο πυρκαγιάς-Βουτιά 10 βαθμών και κακοκαιρία στη συνέχεια

Σε κατάσταση συναγερμού RED CODE βρίσκονται σήμερα, Τετάρτη (22/7) τελευταία ημέρα του καύσωνα, πέντε νομοί της χώρας, εξαιτίας του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.

Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 42 με 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, τους 42 βαθμούς στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές, δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις και στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Καμπανάκι για τους ανέμους τύπου Foehn

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι άνεμοι τύπου Foehn, οι οποίοι είναι θερμοί και ξηροί καταβατικοί άνεμοι. Δημιουργούνται όταν κυρίως δυτικά και νοτιοδυτικά ρεύματα από το Ιόνιο αναγκάζονται να ανέβουν στις πλαγιές της Πίνδου.

Κατά την άνοδό του, ο αέρας ψύχεται και αποβάλλει μέρος της υγρασίας του. Όταν, όμως, περάσει στην ανατολική, υπήνεμη πλευρά της οροσειράς και αρχίσει να κατεβαίνει, συμπιέζεται, θερμαίνεται γρήγορα και γίνεται ακόμη ξηρότερος. Έτσι, στις περιοχές ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πίνδου μπορεί να σημειωθεί απότομη άνοδος της θερμοκρασίας και σημαντική πτώση της σχετικής υγρασίας.