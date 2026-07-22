Πέθανε η θρυλική Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών

Την τελευταία της πνοή της άφησε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης.

Η θρυλική φωνή του ελληνικού τραγουδιού σίγησε για πάντα βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τον καλλιτεχνικό κόσμο και όσους την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε πάντα μια διακριτική και ευγενική παρουσία που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό τραγούδι, ενώ χάρισε τη φωνή της σε κάποιες από τις σημαντικότερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Η πολύχρονη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη άφησε πίσω διαχρονικές επιτυχίες.

Η ίδια είχε παντρευτεί δυο φορές και είχε αποκτήσει μια κόρη.

Το πραγματικό όνομά της ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έμελλε να γίνει μία από τις ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού που θα άλλαζε για πάντα το ελληνικό τραγούδι.

Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία σε μικρή ηλικία, συμμετέχοντας στα «Ταλέντα» του Ορέστη Λάσκου, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η γνωριμία της με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Μανώλη Χιώτη αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα της, καθώς δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Οι δυο τους υπήρξαν και σύζυγοι για περίπου μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Σε συνεντεύξεις της είχε αποκαλύψει ότι ο δεύτερος γάμος της ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, κάνοντας λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμούς. Όπως είχε δηλώσει το 2012, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη σχέση, έχοντας ως μοναδικό της στήριγμα τη φωνή και τη δουλειά της.

Το 1961 κατέκτησε το Α’ Βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη