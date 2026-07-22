Δήμος Ερυμάνθου: Οι νέοι αντιδήμαρχοι και τα καθήκοντά τους

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων

Με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση, τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και την ταχύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής όρισε τους νέους αντιδημάρχους, με ανακατανομή αρμοδιοτήτων και των τομέων ευθύνης τους και θητεία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα ορίστηκαν: -Αθανάσιος Ανδρικόπουλος Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Στις βασικές αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται: * Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου. * Η οργάνωση και ο συντονισμός των διοικητικών υπηρεσιών. * Η εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, της δημοτικής κατάστασης, του ληξιαρχείου και των ΚΕΠ. * Η εποπτεία των οικονομικών υπηρεσιών, του προϋπολογισμού, των εσόδων, των δαπανών, της μισθοδοσίας και της ταμειακής διαχείρισης. * Η εποπτεία των προμηθειών, των διαγωνισμών και των δημοσίων συμβάσεων. * Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και η προστασία των δεδομένων. * Η διαφάνεια και η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις πράξεις των υπηρεσιών. * Τα θέματα λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων, εμπορίου και λαϊκών αγορών. * Η προώθηση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης, γεωργίας και κτηνοτροφίας.

-Ευανθία Μπερδένη Άμισθη Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πρόνοιας

Στις βασικές αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται: * Η εποπτεία των τεχνικών έργων και των έργων οδοποιίας. * Η συντήρηση του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου. * Η κατασκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων, πλατειών, παιδικών χαρών, κοινόχρηστων και αθλητικών χώρων. * Η εποπτεία έργων αποχέτευσης, άρδευσης και εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων. * Η λειτουργία και συντήρηση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου. * Η κυκλοφοριακή οργάνωση, η οδική σήμανση και η ασφάλεια των μετακινήσεων. * Η λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων και η συντήρηση των χώρων πρασίνου. * Η εποπτεία του τεχνικού και εποχικού προσωπικού. * Η εποπτεία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». * Η εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος Στήριξης Ρομά.

-Αθανάσιος Παπαναγιώτου Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού

Στις βασικές αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται: * Η αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση των απορριμμάτων. * Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών κτιρίων. * Η λειτουργία και επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης. * Η προμήθεια και συντήρηση των κάδων απορριμμάτων. * Η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων. * Ο προγραμματισμός των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. * Η εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας. * Η συντήρηση και επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. * Η υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. * Η προώθηση ζητημάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού. Παράλληλα, αναλαμβάνει την κατά τόπον εποπτεία της Δημοτικής Ενότητας Λεοντίου, με ευθύνη για την καθημερινότητα, τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την παρακολούθηση των έργων και των τοπικών ζητημάτων.

-Ζώης Μαρτζάκλης Αντιδήμαρχος Υποδομών Ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας

Στις βασικές αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται: * Η λειτουργία, συντήρηση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης. * Η παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. * Η εποπτεία των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων και των υδάτινων πόρων. * Η μέτρηση των καταναλώσεων και η εποπτεία των υδρομετρητών. * Η εποπτεία των τεχνικών συνεργείων ύδρευσης. * Η συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου. * Η εποπτεία και ο συντονισμός του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. * Η πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και έκτακτων αναγκών. Παράλληλα, αναλαμβάνει την κατά τόπον εποπτεία της Δημοτικής Ενότητας Τριταίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Ερυμάνθειας, της παρακολούθησης των έργων και της συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες.

-Ελένη Χριστοδουλοπούλου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς