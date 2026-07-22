Δημοτικός Κινητός Κινηματογράφος Πάτρας: Η «Αντιγόνη» στα Καμίνια την Πέμπτη

Το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου των Καμινίων θα είναι στις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ο επόμενος σταθμός της πολυβραβευμένης καναδικής ταινίας “Αντιγόνη”, η οποία προβάλλεται στις γειτονιές και τις συνοικίες της Πάτρας από την ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.

Η Sophie Deraspe μέσα από τον φακό της παρουσιάζει μία σύγχρονη οπτική προσέγγιση, της ομώνυμης αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή με σημείο αναφοράς το Μόντρεαλ του σήμερα, εστιάζοντας σε μια οικογένεια προσφύγων όπου η ηρωίδα επαναστατεί ενάντια στον νόμο προσπαθώντας να αποτρέψει την απέλαση του αδελφού της…

Εκατοντάδες φίλοι του κινηματογράφου παρακολούθησαν την ταινία κατά την πρώτη ημέρα προβολής της στο αίθριο του νέου δημαρχείου.