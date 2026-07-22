Δημοτικός Κινητός Κινηματογράφος Πάτρας: Η «Αντιγόνη» στα Καμίνια την Πέμπτη

Η πρώτη προβολή της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο
Το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου των Καμινίων θα είναι στις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ο επόμενος σταθμός της πολυβραβευμένης καναδικής ταινίας “Αντιγόνη”, η οποία προβάλλεται στις γειτονιές και τις συνοικίες της Πάτρας από την ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.
Η Sophie Deraspe μέσα από τον φακό της παρουσιάζει μία σύγχρονη οπτική προσέγγιση, της ομώνυμης αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή με σημείο αναφοράς το Μόντρεαλ του σήμερα, εστιάζοντας σε μια οικογένεια προσφύγων όπου η ηρωίδα επαναστατεί ενάντια στον νόμο προσπαθώντας να αποτρέψει την απέλαση του αδελφού της…
Εκατοντάδες φίλοι του κινηματογράφου παρακολούθησαν την ταινία κατά την πρώτη ημέρα προβολής της στο αίθριο του νέου δημαρχείου.
Η «Αντιγόνη» το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου έστειλε μήνυμα ενάντια στον συμβιβασμό ορθώνοντας το ανάστημά της απέναντι στην αστυνομία, τη δικαιοσύνη και το σωφρονιστικό σύστημα, βοηθώντας τον αδερφό της να δραπετεύσει από τη φυλακή για να αποφύγει την απέλαση.
Η σθεναρή άρνησή της να συμβιβαστεί και να καταπνίξει το προσωπικό περί δικαίου αίσθημα, έφερε την υποστήριξη των συνομηλίκων της, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πολύχρωμες διαδηλώσεις.
Μέχρι τότε η «Aντιγόνη» ήταν άριστη μαθήτρια και πρότυπο πολίτη, αλλά παραβαίνει τον νόμο. Απορρίπτει μια πρόταση που θα εξασφάλιζε το μέλλον της και επιλέγει την αγάπη και την αφοσίωση στην οικογένειά της, μια οικογένεια μεταναστών…..
Η ταινία θα επαναπροβληθεί στις 9.30 το βράδυ την Κυριακή 26 Ιουλίου στα Ροΐτικα (Παιδικές Κατασκηνώσεις).
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr