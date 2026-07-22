Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτα χθες βράδυ μέσα στο Γαρδίκι

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα, όταν κάτοικοι ανέφεραν την παρουσία αρκούδα μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το άγριο ζώο κινήθηκε σε δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή, χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά.

Η εμφάνισή του έγινε αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γείτονές τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί προς τη γύρω δασική περιοχή.