Πάτρα: Άνδρας κατέρρευσε στην παραλία των Ροϊτίκων

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πλαζ των Ροΐτίκων στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στην παραλία.

Οι λουόμενοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο και διασώστες να φθάνουν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες για την υποστήριξη και σταθεροποίηση του άνδρα, παρέχοντάς του τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Πάτρας..