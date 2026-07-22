«When I’m Home»: Στο σάουντρακ της «Οδύσσειας» συμβάλει ο star της ραπ Τράβις Σκοτ

Ο καλλιτέχνης συνυπογράφει το σάουντρακ και παίζει σε μικρό ρόλο έναν βάρδο της αρχαιότητας
Η πολύκροτη υπερπαραγωγή «Οδύσσεια» που κάνει θραύση εισπρακτικά παγκοσμίως διαθέτει ένα τραγούδι με διάσημους συντελεστές.
Το «When I'm Home», σε μουσική του βραβευμένου Σουηδού συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον με τη συμμετοχή τoυ Βρετανού τραγουδοποιού Τζέιμς Μπλέικ και του δημοφιλούς Αμερικανού ράπερ Τράβις Σκοτ, αποτελεί το πρωτότυπο soundtrack. Συμβάλλει μάλιστα και ο ίδιος ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με πειραματική διάθεση. Οι απόκοσμες ατμοσφαιρικές μελωδίες, αποτυπώνουν τη νοσταλγία, την περιπλάνηση και την επιστροφή που βρίσκονται στον πυρήνα του ομηρικού έπους.
Μάλιστα, ο πασίγνωστος Τράβις Σκοτ εμφανίζεται και στην οθόνη από την αρχή του blockbuster.Υποδύεται έναν βάρδο στις πρώτες σκηνές της πολυσυζητημένης ταινίας, ενώ επανέρχεται για σύντομο πέρασμα αργότερα στην εξέλιξη της ιστορίας. Σύμφωνα με το Νόλαν, η επική ποίηση ήταν στην εποχή της κάτι σαν τη ραπ σήμερα… O Tεξανός μουσικός έχει βραβευτεί σε κορυφαίες απονομές, είναι πρώην σύντροφος της Κάιλι Τζένερ και έχει συνεργαστεί με Nike, Dior, Audemars Piguet, McDonald's.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο Κρίστοφερ Νόλαν ζήτησε στο Γιόρανσον να αποφύγει τη χρήση συμφωνικής ορχήστρας, καθώς ένα τέτοιο μουσικό σύνολο δεν υπήρχε την εποχή του Ομήρου. Αντ' αυτού, ο Σουηδός συνθέτης αξιοποίησε αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα, χάλκινα γκονγκ και μεταλλικές επιφάνειες, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο, απόκοσμο ηχητικό τοπίο που παραπέμπει στον κόσμο της αρχαιότητας.
Ο Γιόρανσον πάντως συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους μουσουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, έχοντας τιμηθεί με 3 βραβεία Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για τις ταινίες «Black Panther», «Sinners» και «Oppenheimer». Στην Οδύσσεια συνεχίζει τη δημιουργική του συνεργασία με τον Κρίστοφερ Νόλαν.
Με το «When I'm Home», η μουσική της «Οδύσσειας» φιλοδοξεί να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της κινηματογραφικής εμπειρίας, συνδέοντας τον αρχαίο μύθο με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.
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